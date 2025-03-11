Korsan taşımacılığın önlenmesine yönelik Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM'deki ilgili komisyona gönderildi. Şu anda komisyonda değerlendirilmekte olan teklif, komisyon incelemesinin ardından TBMM Genel Kurulu'na sunulacak. Teklif, izinsiz yolcu taşımacılığı yapan sürücülere belirli sürelerle belge iptali cezası verilmesini öngörüyor.

Teklifin özetiyle yapılan düzenlemeler şu şekilde: İlk ihlalde sürücülerin belgeleri 6 ay süreyle geri alınacak, aynı fiilin bir yıl içinde tekrarlanması halinde ise 1 yıl süreyle iptal edilecek. Belgesi iptal edilen sürücüler, bu süre boyunca herhangi bir sınıfta geçici veya yeni bir sürücü belgesi alamayacak.

Yeni düzenleme ile ilgili olarak, ulaşım sektörü temsilcileri ve vatandaşlar farklı görüşler dile getirdi. Taksiciler ve yetkili yolcu taşımacılığı yapan esnaflar, düzenlemenin korsan taşımacılığı azaltacağı ve sektörü koruyacağı kanaatindeyken, bazı sürücüler cezaların çok ağır olduğunu ve denetimlerin artırılmasının daha adil olacağını savunuyor.

Önümüzdeki günlerde komisyonda yapılacak değerlendirmeler sonucunda, teklifin yasalaşıp yasalaşmayacağı netleşecek.