Çelik, olayları “birkaç görevlinin şahsi yanlışları” olarak değerlendirdiklerini belirterek, konuyla ilgili harekete geçen İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Çelik sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

"Birkaç görevlinin şahsi yanlışları olarak değerlendirdiğimiz olaylarla ilgili olarak harekete geçerek müfettiş görevlendirmesi yapan İçişleri Bakanımıza ve Emniyet Genel Müdürlüğümüze hassasiyetleri için Bursaspor camiası olarak teşekkür ediyoruz."