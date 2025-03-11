Çelik, olayları “birkaç görevlinin şahsi yanlışları” olarak değerlendirdiklerini belirterek, konuyla ilgili harekete geçen İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Çelik sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

"Birkaç görevlinin şahsi yanlışları olarak değerlendirdiğimiz olaylarla ilgili olarak harekete geçerek müfettiş görevlendirmesi yapan İçişleri Bakanımıza ve Emniyet Genel Müdürlüğümüze hassasiyetleri için Bursaspor camiası olarak teşekkür ediyoruz."

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Kaynak: HABER MERKEZİ