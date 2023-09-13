Kortikobazal dejenerasyonda hareketlerde yavaşlama, yürürken ayakları sürüme, yüz mimiklerinde azalma gözlenebilir. Kortikobazal dejenerasyona özel daha sık görülen bulgulardan biri özellikle uzuvlardan bir tanesinde istemsiz, aşırı düzeyde kasılmadır. Bu kasılma nedeniyle uzvun hareketleri kısıtlanır. Ayrıca uzvun bir hareketi yaparken, harekete olan yönelimi bozulur. Yabancı el olarak adlandırdığımız özel bir bulgu daha ortaya çıkabilir. Bu bulguda uzuv, vücuda ait değilmiş gibi hissedilir ve istemsiz, irade dışı bazen yarı amaçlı hareketleri olur. Ayrıca hastaların çoğunda özellikle planlama işlevlerinin bozulduğu bunama tablosu eşlik edebilir.