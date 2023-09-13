Kordosentezde alınan kan miktarı en fazla 2 ya da 3 mililitredir. Alınan bu kan ile genetik olarak bir araştırma yapılır ve karyo tipleme için bilgi alınır. Buna ek olarak enfeksiyon araştırması, bebek ile annenin arasındaki kan uyuşmazlığının tespiti gibi konular için de kordosentez uygulanabilir. Kan uyuşmazlığı sebebiyle bebekte anemi meydana gelmişse bu yöntem ile kan nakli de yapılabilir. Başka bir ismi de PUBS olarak bilinir. Percutane ousum bilical cord bloodsampling olarak orijinal ismi ile tıpta anılmaktadır. Kan uyuşmazlığı teşhisi konulan ailelerde Anti-D aşısı yapılmaktadır.

Kordosentez Ne Zaman Yapılır?

İlk yapılabileceği hafta 18. haftadır. 5 aydan sonra doğuma kadar her ay yapılması mümkün olan bir işlemdir. Tekil gebeliklerin yanı sıra ikiz gebelikler için de uygun olan bir yöntemdir. Umbilikalven çapının geniş olan ve duvar kalınlığının az olduğu yerden giriş yapılır. Mümkün olursa plasentada giriş yapılır. Mümkün olmadığı zamanlarda da serbest kordon bölümünden giriş yapılmaktadır.

Kordosentez Hangi Durumlarda Uygulanmalıdır?

Parental dengeli translokasyon

Daha öncesinde anomalili bebek doğuran annelerde

Bebeğin suyunun az olduğu durumlarda

Annenin yaşının ileri olması

Kan uyuşmazlığının olduğu gebeliklerde

Rahim içinde gelişme geriliği olan gebeliklerde

Enfeksiyon hastalıklarından şüphelenildiği zamanlarda

Ailenin prenatal tanılar için geç başvurulması durumunda

Diğer teşhis yöntemlerinin net yanıt veremediği zamanlarda

Amniyosentezde başarısız kültür örneği olduğu zamanlarda

Tarama testlerinde yüksek risk görüldüğünde

Ultrason aracılığı ile bebeğe anomali teşhisi konulursa kordosentez uygulaması yapılmalıdır.

Kordosentezin Riskleri Nelerdir?

Her işlemde olduğu gibi kordondan kan alma işleminde de belli başlı riskler bulunmaktadır.

Anneden su gelmesi

Bebeğin kalp atışlarında yavaşlama olması

Erken doğum

Göbek kordonunda zedelenme

Enfeksiyon

Amniyon sıvısı içinde kanama riski

Annenin enfeksiyon kapması

Ateş

Üşüme

Sancı

Kasılmaların başlaması

Titreme

Vajinal kanama

Bu riskler arasında bebeği kaybetme korkusu yaşamaya gerek yoktur. Kordosentez işlemi içinde bebeği kaybetme riski sadece %1 ile %5 arasındadır. Bebeğin bu iğneden zarar görmesi olası bir durum değildir. İnce bir iğne olması sayesinde direk bebeğe ulaşma imkanı bulunmamaktadır.

Kordosentez Nasıl Yapılır? İşleme başlamadan önce ultrason muayenesi yapılmalıdır. Sırt üstü yatar pozisyonda işlemin uygulanması gerekir. Bebek ve kordonun ultrason ile gözlemlenmesi gerekir. Ultrasonda gözlemlenen rahim içine bir iğne uzatılır. Bu iğne yardımı ile kordondan az miktarda bir kan alınır. Yaklaşık olarak 10 ile 15 dakika süren bir işlemdir. İşlem bittikten sonra birkaç saat dinlenmeden sonra anne eve gidebilir. Annenin işlem bittikten sonraki günlerde yorucu işler yapmaması önemlidir. Kan uyuşmazlığı teşhisi konursa bunun için de aşı uygulanmalıdır. Anne baba arasında kan uyuşmazlığı olursa kan uyuşmazlığı iğnesi yapılması gerekir. İşlem sırasında annenin kramp duyması olağandır. Bunun yanı sıra rahme iğne girerken yanma ve ufak bir acı hissedilmesi de mümkündür. Kordosentez Uygulamasının Sonuçları Ne Zaman Çıkar? 15 dakika içinde sonlanan kan alma işleminin ardından en çok merak edilen şey sonuçlardır. Sonuçlara göre uygulama sonrası karar verilmelidir. 1 hafta ile 10 gün arasında bir sürede sonuçların çıkması sağlanmaktadır. Amniyosentez ya da kordosentez gibi işlemler sonucu kesin olan uygulamalardır. Güvenilir olup olmadığı konusunda endişeye kapılmaya gerek yoktur. Kesin sonuçlar verilmiş olsa da nadir zamanlarda annenin kanının hücrelere karışması ya da bebekte mozaizm oluşması gibi sebepler teşhiste yanılmalara sebep olur. %99 oranında sonuçların güvenilir ve kesin olduğunu ifade edebiliriz. İşlem sonucunda kültür elde edilemez ise inceleme de yapılamaz. Kültür başarısızlığı %15 oranında gözlemlenen bir durumdur. Kordosentez İşlemindeki Komplikasyonlar Nelerdir? Her tıbbi müdahalede olduğu gibi kordosentez işlemi komplikasyonları da bulunmaktadır. Kimi zaman bebek kimi zaman anne için bu risklerden ve işlem sonrası komplikasyonlardan bahsetmek mümkündür. Tabi ki başka prenatal teşhis yöntemleri ile kıyaslandığı zaman bu uygulama çok da büyük riskler ve komplikasyonlar taşımamaktadır. Ancak yine de tıbbi bir müdahale olduğu için aklınızda bulunması gereken komplikasyonları olduğunu söylemeliyiz.

Amniyosenteze göre daha zorlu bir işlem olarak bilinir.

Deneyimli ve uzman bir kadro ile yapılması gerekir.

Enfeksiyon riskine karşılık titiz ve temiz, steril bir ortamda yapılması gerekir. Aksi halde bebek de anne de enfeksiyon kapabilir.

Annenin kanaması olabilir.

Bebek erken doğabilir.

Kalp atışlarında zayıflama meydana gelebilir.

Annenin solunumunda sıkıntı çekmesi görülebilecek komplikasyonlardandır.

%1 oranda bile görülse söylemekte fayda vardır. Annelerin kaybı ile sonuçlanan kordosentez işlemleri de vardır. İşte bu tür komplikasyonlar işini düzgün yapmayan yerlerde meydana gelir.

Anne Karnındaki Bebeği Tanıma Yöntemi: Kordosentez

Gebeliğin 20 ve sonrasındaki haftalarında yapılan kordosentez işlemi, anne karnında iken bile bebeğin tanınmasına yardımcı olmaktadır. Detaylı olarak araştırılıp, incelenmesi gerektiği için uygulama öncesinde tetkikler ve hazırlıklar iyi yapılmalıdır. Uzman ve hastane seçimi de son derece önemlidir. Bebeğin taşıdığı bir enfeksiyon rahatsızlığı var mı diye araştırmak için kullanılabilir. Bebekte kan uyuşmazlığı olup olmadığını anlamak ve önceden hayati risk taşıyan durumlarda kordosentez uygulaması yapılabilmektedir.

Mutlaka Doktora Başvurulması Gereken Durumlar

Herhangi bir komplikasyon yaşandığında hemen uzmana gidilmeli ve doktor tarafından verilen yönergelere uyulmalıdır. Ancak rahim kasılmaları, vajinal kanamalar ve ateş anne adayı için de bebek için de oldukça riskli komplikasyonlar arasında sayılmaktadır. En az birisini bile gözlemlerseniz hiç geç kalınmadan doktorunuza durumu bildirmeniz sizin için de bebek için de önemlidir.