1 Aralık'ta başlayan KOSGEB'in 3.Dönem Girişimci Destek Programı yenilikleri açıklandı. Üst limit 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye çıkarıldı.ANKARA (İGFA) - KOSGEB, Girişimci Destek Programı ile Türkiye’nin ihracat potansiyelini artırarak girişimcilere kapılarını sonuna kadar açıyor.

2024-2028 stratejileri kapsamında KOSGEB, Girişimci Destek Programı’nın üst limitini 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye çıkararak, son üç yıl içinde kurulmuş ya da yeni kurulacak olan işletmelere uluslararası pazarlarda sürdürülebilir başarı için büyük bir fırsat sunuyor.

Ayrıca genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını girişimciler için 150 bin TL ek destek fırsat imkanı da KOSGEB tarafından sağlanıyor.

Telekomünikasyon, Bilgisayar Programlama ve Danışmanlık, Bilgi Hizmet Faaliyetleri ve Bilimsel Araştırma ve Geliştirme sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar, destekten yararlanarak global pazarlarda yer edinme fırsatı kazanıyor.

BAŞVURULAR 1 ARALIK’TA BAŞLADI!

İhracat danışmanı Bikem İnce İnanç, KOSGEB destekleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İnanç, Kosgeb’in uzun yıllardır verdiği girişimcilik desteği bu sene hem tutar olarak artırıldı hem de uygulamasında bazı değişikliklere gidildiğine dikkati çekerek, "Telekomünikasyon, Bilgisayar Programlama ve Danışmanlık, Bilgi Hizmet Faaliyetleri ve Bilimsel Araştırma ve Geliştirme gibi sektörler hizmet veren firmalar için özellikle önem arz eden bir hale geldi. Destek tutarı üst limiti 2 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu tutarın 1 milyon 500 bin TL’lik kısmı personel, makine-teçhizat, yazılım, hizmet alımı (eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri için verilirken, kalan kısım son bir yıl içinde kurulmuş firmalar için kuruluş desteği şeklinde sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL ilave ediliyor. İşini kurmak, geliştirmek, modernize etmek, kapasite artırmak ve faizsiz finansman araçlarına ulaşmak isteyen firmalar için çok önemli bir fırsat. Bu destek için başvuruların son tarihi 31 Aralık. Hala fırsat varken başvuru şartlarını sağlayan ancak başvuru yapmamış girişimlerin hızlıca aksiyon almalarını öneririm.” ifadelerine yer verdi.