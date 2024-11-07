Kocaeli ve İstanbul Sinop Dernekleri Konfederasyonu(KOSİDEF), Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - KOSİDEF Başkanvekili Ermiş Göksu ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı ziyarette, KOSİDEF yöneticisi ve aynı zamanda Darıca’nın Süper Amatör Lig’deki temsilcisi Darıca Türkelispor’un Kulüp Başkanı Ferhat Yılmaz, Başkan Büyükakın’aTürkelispor atkısı hediye etti.

Kulüp çalışmaları ve hedefleri hakkında Başkan Büyükakın’a bilgilendirmede bulunan Yılmaz, “Kocaeli’de spora ve sporcuya ciddi bir yatırım yaparak sporu ne denli sevdiğini gösteren Tahir Başkanımız, bakış açısıyla bizleri mutlu ediyor. Şehrimizin spor kenti olmasında büyük katkısı ve emeği olan Sayın Büyükakın’a bir spor kulübü temsilcisi olarak teşekkür etmek istiyorum. Yalnızca spor değil, tüm sivil toplum kuruluşları olan pozitif ilişkisinden dolayı şanslı olduğumuzu düşünüyorum. KOSİDEF ailesi olarak gerçekleştirdiğimiz ziyarette bizler kabulü ve sıcak misafirperverliklerinden dolayı Tahir Başkanımıza teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

BÜYÜKAKIN’DAN TÜRKELİSPOR’A BAŞARI TEMENNİSİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükakın, “Federasyonlarımız, derneklerimiz, spor kulüplerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız, bizim için çok kıymetli. Bazen bizlerin de ulaşamadığımız bir durum olduğunda güzel bir köprü üstlenen tüm temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Büyükşehir olarak daima halkımızın ve vatandaşlarımızın yanındayız. KOSİDEF’in değerli yönetimine teşekkür ediyor, Süper Amatör Lig’de şampiyonluk yarışı veren Darıca Türkelispor’a başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.