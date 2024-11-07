Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ile birlikte 5-7 Kasım tarihlerinde düzenlenen World Travel Market Turizm Fuarı’na katıldı. İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen organizasyonda Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği'nin Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) katkılarıyla açtığı stantta Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen turizm profesyonellerine, Bursa’nın turistik zenginliği ve destinasyonlar içerisindeki potansiyeli tanıtıldı.

Birlik Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği olarak turizm profesyonelleri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek yeni iş birlikleri geliştirdiklerini ifade etti.

20’nin üzerinde turizm profesyoneli ve sektör temsilcileriyle Bursa’yı tanıttıklarını aktaran Başkan Yılmaz, “Bursa’mızın tanıtımı için her alanda çalışıyoruz. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Bursa’mız; yeşil kimliğiyle, deniziyle, Uludağ’ı, termal imkanları ve sağlık turizmi ile dikkate alınmaya değer güzel bir şehir. Bursa’nın turizmdeki gücünü pekiştirmek ve gelecek stratejilerini ortak akılla belirlemek için Londra’daki World Travel Market’te turizmin paydaşlarıyla faydalı görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyemiz, Orhangazi Belediyemiz, Bursalı turizm acentelerimiz, sağlık turizmi yapan kuruluşlarımız ve otellerimiz ile birlikte kentimizi ortak paydada pazarlamak, yeni iş birlikleri geliştirmek ve şehrimizin gelişimini turizm ile ivmelendirmek için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Kaynak: bülten