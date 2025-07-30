Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri, bir haftada 167 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, yaz sezonu boyunca denize giren vatandaşların güvenliği için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. 15 Haziran’da göreve başlayan KOSKEM ekipleri, 21-27 Temmuz tarihleri arasında 167 vatandaşı boğulma tehlikesinden kurtararak, Kocaeli sahillerindeki cankurtaranlık hizmetlerini titizlikle yerine getirdi. Ayrıca 26 vatandaşa ambulans birimleri tarafından sağlık hizmeti verildi.

KOSKEM ekipleri, 21-27 Temmuz tarihleri arasında Cebeci’de 69, Kovanağzı’nda 3, Kumcağız’da 54, Miço Kadınlar Plajı’nda 2, Kerpe’de 6, Sarısu’da 4, Seyrek’te 3, Bağırganlı’da 5, Ereğli Kumyalı’da 1, Bayramoğlu’nda 9 ve Darıca’da 11 olmak üzere toplam 167 vatandaşa müdahale etti. Ayrıca KOSKEM ekipleri, görev sahalarında 26 vatandaşa ambulans birimleri ile sağlık hizmeti sundu.