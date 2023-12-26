Köstebekler, ön ayaklarındaki kürek benzeri pençeleriyle tam birer tünel fareleridir. Birçok çiftçi onları zararlı olarak görse de ayrıntılarını öğrendiğinizde köstebeklere olan bakış açınızda değişim olduğunu fark edeceksiniz!

Yıldız burunlu köstebekler, suda ve karada yaşarlar. Burunlarının üzerinde, yapısında 22 tane dokunaç bulunan bir uzantı bulunur.

Kıvrımlı ve uzun burun yapısının koku alma ile bir ilgisi yoktur, köstebeklere eşsiz bir algılama hissi verir. Bu sayede yollarını rahatlıkla bulabilirler.

Beslenme kaynakları olan böcekleri ve solucanları, ortalama 230 milisaniye gibi bir sürede tespit edebilir. Bu süre, ortalama bir sürücünün kırmızı ışığa tepki verme süresinden tam 3 kat daha hızlıdır.

Fırında patatese benzer yapıdaki bu hayvanlar, en hızlı beslenen memeli olarak Guinnes Rekorlar Kitabında yerini çoktan ayırttı.

En tanınmış türleri yıldız burunlu köstebek olsa da, dünyamızın Kuzey yarımküresinde birçok yere yayılmış halde 20 den fazla köstebek cinsi bulunur.

Kuzey Amerika’da yaşayan Doğu Köstebekleri, yeraltında hayatta kalmanın benzersiz bir yolunu bulmuş. Şaşıracaksınız ancak karbondioksit dolu (neredeyse sıfır oksijen) bir ortamda yaşamanın bir yolunu geliştirmişler.

Buna benzer koşullarda yaşayan diğer memeliler tipik olarak oksijen afinitesi adı verilen şeye sahiptir.

Doğu köstebeklerinde ise oksijen afinitesi düşüktür ve bunun yerine, kan proteinleri oksijeni kaslara ve diğer dokulara kolayca saldığı için az miktarda oksijenle idare edebiliyorlar.

Belki de en ilginç madde, köstebeklerin çoğunun cinsiyetini sadece cinsel organına bakarak anlamak mümkün değil. Bazı köstebek türlerinin dişileri, erkeklerdeki gibi cinsel organlara sahipken ; bazı türlerin erkeklerinde ise penis iç organdır.

; bazı türlerin erkeklerinde ise penis iç organdır. Köstebek olmadığı halde, köstebek olarak adlandırılan birçok memeli bulunur. Köstebek fareleri bunun en büyük örneğidir.

olmadığı halde, köstebek olarak adlandırılan birçok memeli bulunur. Köstebek fareleri bunun en büyük örneğidir. Diğer kemirgenlerden yaklaşık 100 yıllık bir evrimle ayrılan köstebekler, Talpidae ailesindendir. Günümüzde yaşayan en yakın evrimsel akrabaları ise kirpi ve farelerdir.