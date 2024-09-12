Tekirdağ Çorlu’da kepenkleri kapalı çöp evden yayılan kötü kokular vatandaşları rahatsız ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Şeyh Sinan Mahallesi Kılıç Sokak’tan 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bir ihbarda bulunuldu. İhbarcı vatandaş, kepenkleri kapalı ancak camları açık boş binadan kötü kokular geldiğini ve kontrol edilmesi gerektiği belirterek ekip talebinde bulundu.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri, dışarıdan içerisi görülebilen boş kepenkleri kapalı boş binada herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirledi.

"Leş kokusu gibi koku var"

Konuyla ilgili konuşan esnaf Aydın Güneş, “Buradaki tek göz ofis tarzı binada yaşlı bir teyzemiz yaşıyordu. Bu vatandaşımız da 3 aydır ortalıkta yok. Ama kadıncağızın durumu iyi değildi. Gördüğümüz kadarıyla hasta bir hali vardı. İçeriden de bir şeyler fırlatarak pencereleri kırmıştı. Daha sonra rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırdılar. Yani bir daha kadını göremedik. Bu camların da komple kırık olması sebebiyle çevreye ağır kokular geliyor. Kokudan ciddi anlamda rahatsız durumdayız. 1 aydır leş gibi kokular geliyor. Belediye yetkililerin bu duruma kayıtsız kalmayacağını düşünüyoruz. Ekip gönderilirse bu odacığın temizlenmesini rica ediyoruz” dedi.