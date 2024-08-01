Kocaeli’de belediye ekipleri, geleneksel yemeklerin yaşatılması ve vatandaşların cemiyetlerde kullanması için kırsalda yapılan köy fırınlarının onarım ve bakımını gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yapılan ancak zamanla yıpranan fırınların bakım ve onarımlarını A Takımı ekipleri gerçekleştiriyor. Fırınlar, kırsal mahallelerde vatandaşlara çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Köy fırınları bayramlarda, düğünlerde ve cenazelerdeki geniş katılımlı yemeklerde köylünün imdadına yetişiyor. Tek seferde onlarca tepsi ekmek, mancarlı pide ve börek başta olmak üzere çeşitli yemekler pişirilebilen fırınlar kadınların işini de kolaylaştırıyor.