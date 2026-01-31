İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde makine arızası yaşayan NOTA APP isimli 188 metre boyundaki dökme yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonuyla Ahırkapı'ya demirletildi.
İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde makine arızası yaşayan NOTA APP isimli 188 metre boyundaki dökme yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda, kılavuz kaptan Nazım Tur, Mehmetçik ve KURTARMA-6 Römorkörü refakatinde Ahırkapı'ya demirletildi.
Kaynak: İHA