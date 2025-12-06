Köyünde toprağı olup da şehirde yaşayan yurttaşlar için önemli bir dönem başlıyor. Devletin 2026 üretim yılı için sağlayacağı mazot, gübre ve prim desteklerinden faydalanmak isteyenlerin, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) başvurularını 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

“Tapu Dedemin Üzerinde” Dönemi Kapanıyor

Eskiden miras kalan tarım arazilerinde tüm hissedarların onayı alınmadan ya da tapu devri yapılmadan ÇKS kaydı yapılamıyordu. Bu nedenle milyonlarca kişi üretim yaptığı halde desteklerden yararlanamıyordu. Yeni düzenleme bu engeli ortadan kaldırıyor.

Artık Taahhütname Kâfi: Tapu dedenizin veya babanızın üzerine kayıtlı olsa bile, “Bu araziyi fiilen ben işletiyorum” diyerek e-Devlet’ten veya İlçe Tarım Müdürlüğü’nden verilecek bir taahhütnameyle ÇKS kaydı gerçekleştirilebiliyor.

Destek Doğrudan Üreticiye Ödenecek: Böylece mazot ve gübre desteği, tapu sahibine değil, tarlayı ekip biçen kişinin hesabına aktarılıyor.

Artık dosya götürme-getirme dönemi kapandı. Köye gitmeye gerek duymadan, e-Devlet’teki “ÇKS Kayıt Yenileme” bölümüne girip parsellerinizi seçerek başvurunuzu birkaç dakika içinde tamamlayabiliyorsunuz. Yalnız ilk kez kayıt olacaklar ya da miraslı arazi için taahhütname sunacaklar, gerekli belgeleri vermek üzere İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurmak zorunda kalabilir.

Ziraat Odaları, 31 Aralık’ta sistemde aşırı yoğunluk yaşanabileceğine dikkat çekiyor ve işlemlerin son güne kalmaması için 25 Aralık’a kadar tamamlanmasını öneriyor.