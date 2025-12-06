Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antakya şehir merkezindeki Emek ve Aksaray Mahalleleri’nde incelemelerde bulunarak basına açıklama yaptı. Yıl sonuna kadar deprem bölgesinde 454 bini aşkın konutu hak sahiplerine teslim etmeyi hedeflediklerini belirten Kurum, “Artık 11 ilimizde neredeyse tüm evlerde ışıklar yanıyor. Son anahtar teslimlerini gerçekleştiriyor, kalan ailelerimizi de yeni, güvenli ve huzurlu yuvalarına kavuşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha fazla kontenjan ayırdık

500 bin sosyal konut projesine 5 milyon 440 bin başvuru yapıldığını belirten Kurum, şunları söyledi:

- 10 Kasım’da başlayan başvurularda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık. İlk kuraları 29 Aralık’ta çekeceğiz ve evlerimizin yapımına da hızlıca başlayacağız. Tabii proje kapsamında deprem bölgesindeki illerimizi ayrıcalıklı tutarak, bu illerimize daha fazla kontenjan ayırdık.

- Hatay’ımıza da; Merkez, Antakya ve Defne’de 6800, Hassa’da 1500, İskenderun’da 1354, Reyhanlı’da 750, Kırıkhan’da 600 olmak üzere 15 ilçemizde; tam 13 bin 289 sosyal konutu sunacağız.