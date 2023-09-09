Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu 1 motosiklet sürücüsü ile yoldan geçen 1 yaya yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kozluca yolu üzerinde seyir halinde olan Yahya İ. (31) yönetimindeki 16 BCB 369 plakalı motosiklet dönüş yapmak istediği sırada arkasından seyir halinde olan Ozan Ç. (19) yönetimindeki 16 BEM 034 plakalı motosiklet çarptı. Kaza sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet kayarak yolda yürümekte olan Sinan Y.'ye (27) çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Ozan Ç. ile yay ça Sinan Y. yaralandı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.