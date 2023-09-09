Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yeniceköy mahallesi yolu üzerinde hafif ticari araç ile elektrikli motosikletin karıştığı kaza da 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yeniceköy yolu üzerinde seyir halinde olan Cengiz A. yönetimindeki 41 AIR 189 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamette seyir halinde Sedir C. yönetimindeki elektrikli motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu yere düşerek yaralanan elektrik motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Elvin C. yaralandı. Yaralılar kaza yapan hafif ticari araç ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.