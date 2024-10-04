Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sonuçları açıklandı.ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül tarihinde uygulanan KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Ayrıca 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı adaylarının cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevapları ile soruların cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 4 Ekim 2024 tarihinde saat 11.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.