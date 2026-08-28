Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı “2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler” konulu Genelge kapsamında, yeni eğitim öğretim döneminde ailelerin öğrencilerin okula uyum sürecine daha aktif şekilde dahil edilmesi hedefleniyor.

Bu doğrultuda, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için 7-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek uyum eğitimlerinden itibaren ailelerin eğitim sürecine etkin katılımı teşvik edilecek. Uygulamayla birlikte okul ve aile arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve öğrencilerin okula uyum süreçlerinin daha sağlıklı yürütülmesi amaçlanıyor.