Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan yeni personel alımı ilanları kapsamında özel sektör bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 bin 474 güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi alınacak. KPSS şartı aranmadan gerçekleştirilecek alımlarda ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans, lisans mezunları ile bazı kadrolarda mezuniyet şartı bulunmayan adaylar da başvuru yapabilecek.

Başvurular İŞKUR'un resmi internet sistemi üzerinden alınmaya devam ediyor.

İŞKUR Üzerinden Binlerce Personel Alımı Yapılıyor

İŞKUR'da yayımlanan ilanlara göre Türkiye'nin birçok ilinde güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi pozisyonları için personel alımı gerçekleştirilecek.

Alımlar özel sektör iş yerlerinde yapılacak olup, adaylar başvurularını İŞKUR sistemi üzerinden tamamlayabilecek.

Başvuru Şartları Açıklandı

İlanlara başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde sıralandı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR'a kayıtlı olmak veya başvuru öncesinde kayıt yaptırmak,

Başvuru yapılacak mesleğin gerektirdiği özel niteliklere sahip olmak,

Görevini yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması.

İşverenler, ilan bazında yaş, deneyim, eğitim ve çalışma koşullarına ilişkin ek şartlar da talep edebiliyor.

Güvenlik Görevlisi Alımında Kimlik Kartı Şartı

Güvenlik görevlisi kadrolarına başvuracak adayların, görevin niteliğine göre silahlı veya silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olması gerekiyor.

İlanların önemli bir bölümünde adayların vardiyalı çalışma sistemine uygun olması da isteniyor.

Temizlik Görevlileri Hangi İşleri Yapacak?

Temizlik görevlisi olarak istihdam edilecek personel, görev yapacağı iş yerlerinde temizlik hizmetlerini yerine getirecek.

Personeller; çalışma alanlarının temizliği, düzeni ve hijyeninin sağlanmasından sorumlu olacak.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

İlanlara başvuru yapmak isteyen adaylar işlemlerini internet üzerinden veya İŞKUR hizmet noktalarından gerçekleştirebilecek.

Online başvuru için izlenmesi gereken adımlar şöyle:

İŞKUR'un resmi internet sitesine giriş yapın.

"İş Arayan" bölümünden hesabınıza giriş yapın. İŞKUR şifresi bulunmayan adaylar e-Devlet ile sisteme giriş yapabilir.

Giriş yaptıktan sonra ana sayfadaki "İş İlanları" bölümünü açın.

"Meslek" alanına başvuru yapmak istediğiniz pozisyonun adını (Güvenlik Görevlisi veya Temizlik Görevlisi) yazın.

"Ara" butonuna tıklayarak ilanları görüntüleyin ve şartlarını taşıdığınız ilanlara başvurun.

Başvurular ilanlarda belirtilen süreler içerisinde İŞKUR sistemi üzerinden alınmaya devam ediyor.