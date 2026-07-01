Yeni sezonda TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan yeşil-beyazlı ekipte, taraftar desteğinin her zamankinden daha önemli olduğunu belirten Erdem, tüm İnegöl halkını tribünlerde takımlarının yanında olmaya davet etti.

Yusuf Erdem yaptığı açıklamada, “Kafkasspor olarak yeni sezonda şehrimizi TFF 2. Lig’de en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu zorlu ve heyecan dolu yolculukta en büyük gücümüz yine büyük Kafkasspor taraftarı olacaktır. Geçtiğimiz sezon boyunca takımını hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarımız, şampiyonluk yolunda bizlere büyük bir güç verdi. İnanıyoruz ki yeni sezonda da aynı birlik ve beraberlikle tribünlerimizi doldurarak takımımızın yanında olacaklardır.” dedi.

2026-2027 sezonu kombine fiyatları ise şu şekilde belirlendi:

* VIP A Tribünü: 12.500 TL

* VIP B Tribünü: 7.500 TL

* Kapalı C Tribünü: 5.000 TL

* Kapalı D Tribünü: 5.000 TL

* Maraton Tribünü: 1.000 TL

Açıklamasının sonunda taraftara çağrıda bulunan Yusuf Erdem, “Kafkasspor’un en büyük gücü her zaman taraftarı olmuştur. Tüm taraftarlarımızı kombinelerini alarak takımımıza destek olmaya, bu heyecana ortak olmaya ve yeni sezonda tribünleri doldurmaya davet ediyoruz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha inançlı bir şekilde yeni sezona yürüyeceğiz.” ifadelerini kullandı.