Kaza, Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Yunus Emre Ş. (19) idaresindeki 16 BKK 979 plakalı motosiklet, karayolundan caddeye dönüş yapan Hasan B. (38) yönetimindeki 16 ACY 966 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Yunus Emre Ş. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ