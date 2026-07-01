Kaza, Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Yunus Emre Ş. (19) idaresindeki 16 BKK 979 plakalı motosiklet, karayolundan caddeye dönüş yapan Hasan B. (38) yönetimindeki 16 ACY 966 plakalı otomobille çarpıştı.

D25A97B2 B228 46F9 9226 8512F07C0F85Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Yunus Emre Ş. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

D9D6Ff42 5C24 4A5D Ac81 De9371A9E759Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

Be9Dd6C2 A758 4D9A Bde4 A913F7B91055

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ