İngiltere adına yarışan kraliyet teknesi efsanevi Bluebottle regattayı birincilikle bitirirken, Türkiye'den Provezza Dragon ikinci, İsviçre'den 1Quick1 üçüncü sırayı aldı.MUĞLA (İGFA) - Türkiye Yelken Federasyonu, Uluslararası Dragon Birliği (IDA), Türk Dragon Birliği (TDB) ve Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından, dünya yelkenciliğinde marka olan Bodrum'da düzenlenecek olan Dragon Dünya Şampiyonası öncesinde gerçekleşen 2023 Dragon Açık Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Milta Bodrum Marina'nın ev sahipliğinde ve Arar Enerji'nin ana sponsorluğunda yapılan Dragon Açık Türkiye Şampiyonası'na İsviçre (1), Avustralya (2), İngiltere (4), Portekiz (1) ve Türkiye”den (10) toplam 18 ekip katıldı.

Dünya şampiyonlarının yarıştığı ve yapılan altı yarışta her gün sıralamanın değiştiği regattada rekabet nefes kesti.

1948'de Prenses Elizabeth ve Prens Philip'e hediye ettiği 75 yıllık dragon teknesi Bluebottle ikinci gün iki birincilik alarak genel klasmanda şampiyonanın galibi olmayı başardı.

Yarışların son günü Bodrum Milta Marina”da yapılan törenle kupalar sahiplerini buldu.

18 teknenin katıldığı 2023 Açık Türkiye Şampiyonasının sıralamasında ilk 3'te şu tekneler yer aldı: