En çok tartışılan konu ise kredi kartlarından alınacak 750 TL'lik vergi oldu. Savunma sanayisine aktarılmak üzere 100 bin TL ve üzeri kredi kartı limitine sahip kullanıcılardan bu kesintinin yapılacağı açıklandı. Vatandaşlar, kesinti haberinin ardından kredi kartı limitlerini düşürmeye başladı.

Kredi Kartlarından Kesinti Ne Zaman Gerçekleşecek?

Yeni kanunun yürürlüğe girmesi durumunda, her yıl 5 Ocak tarihinde 750 TL'lik katkı payı kart sahibinin hesabına yansıtılacak. 100 bin TL ve üzeri limitli kart sahiplerinden her bir kart için yıllık olarak alınacak bu kesinti, kartın iptal edilmesi halinde geri iade edilmeyecek.

Ek kartlar ve sanat kartlar için ise katkı payı alınmayacak. Ayrıca, torba yasa ile getirilen bu kesintiler, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Vatandaşların bu gelişmelere karşı dikkatli olmaları ve kredi kartı kullanımlarını gözden geçirmeleri önem taşıyor.