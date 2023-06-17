Piyasa Güveni

İnsanlar piyasaya güvenerek yatırım yaparlar. Örneğin, ev fiyatları artmaya başlamışsa kimse evini satmak istemez ya da faizler yükseldiğinde herkes parasını faize yatırmaya başlar. Bunlar piyasaya oluşan güven sonucu gelişen reaksiyonlardır. Fakat kripto paraların işlem hacmi düşük olduğundan pek çok kez piyasadaki hareketler kripto paralara etki etmeyebilir. Örneğin faizler düşünce, insanların hazine bonolarını bırakıp, değerli metallere ve kripto paralara geçebileceğini düşünebilirsiniz fakat çoğu kripto para biriminde bu reaksiyon oluşmamaktadır.

Uluslararası Riskler

Uluslararası riskler, kripto paralara fiyat biçen önemli etmenlerden birisidir diyebiliriz. Örneğin Türkiye’de bir darbe olması kripto para piyasasını sarsabilir, çünkü tüm dünyadaki kripto para işlem hacminde dördüncü sırada Türkiye vardır. Ya da ABD’nin Çin ile mücadele etmek için faiz oranlarını değiştirmesi de küresel bir risktir ve kripto para piyasalarını etkileyebilir.

ABD Tahvil Faizlerindeki düşüş, kripto para piyasasına büyük ölçüde artı olarak yansımaktadır.

Çin’in kripto para kullanımını yasaklaması, kripto para fiyatlarını negatif yönde etkileyecektir.

Herhangi bir ülkede kripto paralara vergi gelmesi de kripto para fiyatlarını düşürecektir.

Bölgesel Riskler

Bölgesel riskler, tek bir bölgede oluşan sorunların tüm piyasayı etkilemesidir. Örneğin, ABD tahvil faizlerinin yükselmesi, tüm dolarları kendine toplayacağı için kripto paralarının satışına neden olabilir. Herhangi bir yerel piyasadan yüklü miktarda para çıkışı da yine kripto para fiyatlarına etki edebilir.

Hükümet Kontrolleri

Parayı kontrol etmeye çalışan hükümetler nedeniyle kripto fiyatları ciddi oranda değişebilir.

Herhangi bir ülkenin kripto para kullanımını yasaklaması veya kripto para kullanımına vergi getirmesi de önemli ölçüde değişimlere neden olacaktır.

Bazı kripto paralara yönelik operasyonlar da tüm piyasayı etkileyebilmektedir.

Platform Sorunları

Bazı platformlarda ortaya çıkan dolandırıcılık, siber saldırı veya zarar açıklanması gibi faktörler de ciddi oranda kripto para fiyatlarını etkileyebilir. Hem kendi güvenliğiniz hem de piyasa güvenliği için böyle platformlardan uzak durunuz.

Siber Güvenlik Sorunları

Siber güvenliği zayıf olan ülkelere yapılan çeşitli siber saldırılar sonucunda kripto paralar çalınabilir veya satış yapılıp değerleri düşürülebilir. Bu gibi durumlarda ciddi oranda zarar ve piyasayı etkileme riski bulunmaktadır. Siber güvenliği zayıf olan ülkeler, tüm piyasa için ciddi miktarda tehdit oluşturmaktadır.

Emtia Piyasası

Emtia piyasası, altın, pamuk, kahve, yağ, şeker gibi ürünlerin alınıp satıldığı piyasalardır. Bu piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrudan veya dolayı bir şekilde kripto para platformuna etki etmektedir. Örneğin, pamuk, kahve yağ gibi önemli mamüllerin fiyatında artış yaşanması, üretim kıtlığı olarak anlaşılıp insanları daha garanti yatırımlar olan tahvillere yönlendirebilir. Bu genelde de bu şekilde olmaktadır. Eğer piyasada böyle bir risk görürseniz siz de bu şekilde eyleme geçebilirsiniz.