Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından onaylandı. Uzun süredir üzerinde çalışılan bu kanun teklifi, AK Parti'nin girişimleriyle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif, dünya çapındaki uygulamaların incelenmesi sonucu hazırlanmış olup kripto varlıklara ve hizmet sağlayıcılarına dair hükümler ile müşterilerin risklerden korunmasına yönelik düzenlemeleri içermektedir.

KRİPTO VARLIKLARA EL KONULABİLECEK Mİ?

Müşterilerin nakit ve kripto varlıkları, hizmet sağlayıcıların borçları nedeniyle haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamayacak. Aynı şekilde, hizmet sağlayıcıların mal varlıkları da müşterilerin borçları nedeniyle kamu alacakları için dahi haczedilemeyecek.

Müşterilere ait nakit ve kripto varlıklara ilişkin adli ve idari talepler, kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından karşılanacak. Adli makamlar tarafından el konulan varlıklar, yetkilendirilmiş saklama hizmeti sağlayan kuruluşların nezdinde oluşturulan cüzdanlarda muhafaza edilecek.

VERİLECEK CEZALAR NELERDİR?

İzin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren kişilere 3 ila 5 yıl arası hapis cezası ve 5 bin ila 10 bin gün arasında adli para cezası verilecek.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, kendilerine tevdi edilen ya da koruma ve saklama yükümlülüğünde oldukları varlıkları zimmetine geçiren yöneticiler, 8 ila 14 yıl arası hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Ayrıca, kripto varlık hizmet sağlayıcının zararını da tazmin etmek zorunda kalacaklar.

Eğer zimmet suçu hileli davranışlarla gizlenmişse, ceza 14 ila 20 yıl arasında hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası olacak. Ancak, adli para cezası, zararın 3 katından az olamayacak.

KRİPTO VARLIK PLATFORMLARINDAN VERGİ VE HİZMET BEDELİ ALINACAK MI?

Yeni düzenleme ile vergilendirme getirilmemekle birlikte, hizmet bedeli olarak platformların bir önceki yılki faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin yüzde biri SPK'ya, yüzde biri ise TÜBİTAK bütçesine ilgili yılın mayıs ayı sonuna kadar ödenecek.

HANGİ İŞLEMLER UYGULAMAYA ALINACAK?

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan kripto varlık hizmet sağlayıcıları, bir ay içinde Kurulca belirlenecek belgelerle başvurarak faaliyet izni almak üzere gerekli başvuruları yapacaklar veya üç ay içinde müşteri haklarını zarara uğratmadan tasfiye kararı alarak yeni müşteri kabul etmeyeceklerine dair beyan sunacaklar. Kanunun yürürlüğü sonrası faaliyete başlamak isteyenler de benzer şekilde Kurul'a başvuruda bulunarak gerekli izinleri alacaklarını beyan edecekler.

Tasfiyeyi tercih eden ya da belirlenen süre içinde başvuru yapmayan kuruluşlar, müşterilerinin transfer taleplerini yerine getirmemeleri halinde izinsiz hizmet sağlama suçu işlemiş olacaklar. Yurt dışındaki kripto varlık hizmet sağlayıcıları ise Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik faaliyetlerini kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde sonlandıracaklar.

Müşterilerin kripto varlıklarını nakde veya diğer kripto varlıklara çevirebilmelerine imkan veren ATM ve benzeri cihazların faaliyetleri de kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde sonlandırılacak; faaliyetini sonlandırmayan ATM'ler, ilgili idareler tarafından kapatılacak.