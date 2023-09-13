Böbrek rahatsızlığı ilerlediğinde genellikle idrar miktarında zamanla bir azalma meydana gelir. Diyalize girdikten sonra da belli bir süre sonra idrar çıkışı tamamen kesilebilir. Bizim tercih ettiğimiz, bu idrar çıkışını uzun süre boyunca idare etmektir. Fakat idrarın her zaman çıkıyor olması bazı hastalıklarda mümkündür. Ancak bu çıkan idrar her zaman vücutta biriken toksik zararlı maddeleri temizleyememektedir. Bunu da kan tetkiklerine baktığımızda yüksek seyreden üre kreatinin değerleriyle gözlemliyoruz. Çıkan idrar, suyu bir miktar atmakla birlikte bu zararlı maddeleri temizleyemediğinden, böbrek testleri yükselmeye başladıktan sonra idrar çıkmasına rağmen diyalize girme ihtiyacı mevcut olabilir. O yüzden idrar çıksa bile, diyaliz tedavisi başlanması gerekebilir.