Kronik sinüzit nazal yolların (sinüslerin) çevresindeki boşluklar iltihaplanıp şiştiğinde görülen yaygın bir durumdur – tedavi girişimlerine rağmen en az sekiz hafta devam eder.

Kronik rinosinüzit olarak da bilinen bu durum akımı etkiler ve mukusun birikmesine sebep olur. Kronik sinüzitiniz varsa burnunuzdan nefes almanız zor olabilir. Gözlerinizin etrafını ve yüzünüzü şişmiş hissedebilirsiniz ve zonklayan yüz veya baş ağrınız olabilir.

Kronik sinüzit enfeksiyondan kaynaklanabilir fakat aynı zamanda sinüslerde büyümeler (nazal polipler) veya normalden farklı nazal septumdan dolayı olabilir. Kronik sinüzit genellikle genç ve orta yaşlı yetişkinleri etkiler fakat çocukları da etkileyebilir.

Belirtileri

Kronik sinüzit ve akut sinüzit aynı bulgu ve semptomlara sahiptir, ancak akut sinüzit genellikle bir soğuk algınlığına bağlı, sinüslerde oluşan geçici bir enfeksiyondur. Aşağıdaki bulgu ve semptomların en az ikisi sizde varsa, kronik sinüzit rahatsızlığınız olabilir:

Burun veya boğaz arkasına aşağıya doğru, koyu sarı veya yeşilimsi akıntı, drenaj

Burnunuzda nefes almada zorluğa neden olan burun tıkanıklığı veya konjesyonu

Gözlerde, yanaklarda, burunda ve alın çevresinde ağrı ve şişlik

Koku ve tat duyusunda azalma

Diğer bulgu ve semptomlar şunlardır:

Kulak ağrısı

Üst çene ve dişlerde ağrı

Geceleri kötüleşen öksürük

Boğaz ağrısı

Ağız kokusu (halitosis)

Yorgunluk veya sinirlilik

Bulantı

Kronik sinüzit bulgu ve semptomları akut sinüzite benzer, kronik sinüzitin tek farkı daha uzun ömürlü ve genellikle daha önemli bir yorgunluğa neden olmasıdır. Akut sinüzitte ateş olabilmektedir ancak kronik sinüzitte bu ortak bir belirti değildir.

Ne zaman doktora gitmelisiniz

Kronik sinüzit gelişmeden önce, en az dört hafta süren akut sinüzitin birkaç evresi var olabilir. Değerlendirme ve tedavi açısından bir alerji veya kulak, burun, boğaz uzmanına görünmeniz gerekebilir.

Doktorunuzla bir randevu ayarlayın

Birkaç kez sinüzit rahatsızlığı yaşadıysanız ve durumunuz tedaviye yanıt vermiyorsa

Sinüzit durumunuz yedi günden fazladır devam ediyorsa

Doktora gitmenize rağmen belirtilerinizde bir düzelme olmadıysa

Doktorunuzu hemen görün, şayet ciddi enfeksiyon belirtileriniz varsa, doktorunuzu görmek için beklemeyin:

Göz çevresinde ağrı veya şişlik

Şişmiş bir alın

Şiddetli baş ağrısı

Karışıklık

Çift görme veya diğer görme değişiklikleri

Sertleşmiş boyun

Nefes darlığı

Nedenleri

Kronik sinüzitin sık görülen nedenleri şunlardır:

Nazal polipler. Doku büyümeleri burun veya sinüsleri engelleyebilir.

Doku büyümeleri burun veya sinüsleri engelleyebilir. Alerjik reaksiyonlar. Alerjik nedenler, bunlara mantar enfeksiyonları da dahildir sinüsleri tetikleyebilir.

Alerjik nedenler, bunlara mantar enfeksiyonları da dahildir sinüsleri tetikleyebilir. Nazal septum deviasyonu. Yamuk septum — burun delikleri arasındaki duvar — sinüs geçişlerini kısıtlar veya engelleyebilir.

Yamuk septum — burun delikleri arasındaki duvar — sinüs geçişlerini kısıtlar veya engelleyebilir. Yüz travması. Bir kırık veya yüz kemiklerinde bir kırılma sinüs geçitlerinin tıkanmasına neden olabilir.

Bir kırık veya yüz kemiklerinde bir kırılma sinüs geçitlerinin tıkanmasına neden olabilir. Diğer tıbbi koşullar. Kistik fibroz, gastroözofajiyal reflü veya HIV gibi diğer bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıkların komplikasyonları burun tıkanıklıklarına neden olabilmektedir.

Kistik fibroz, gastroözofajiyal reflü veya HIV gibi diğer bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıkların komplikasyonları burun tıkanıklıklarına neden olabilmektedir. Solunum yolu enfeksiyonları. Solunum yolu enfeksiyonları – en sık olarak soğuk algınlığı – sinüs zarlarını tetikleyebilir ve kalınlaştırabilir, mukus drenajı bloke olabilir ve bakterilerin çoğalması için koşulların olgunlaşmasına yol açabilir. Bu enfeksiyonlar, viral, bakteriyel veya doğada bulunan mantarlara bağlı gelişebilir.

Solunum yolu enfeksiyonları – en sık olarak soğuk algınlığı – sinüs zarlarını tetikleyebilir ve kalınlaştırabilir, mukus drenajı bloke olabilir ve bakterilerin çoğalması için koşulların olgunlaşmasına yol açabilir. Bu enfeksiyonlar, viral, bakteriyel veya doğada bulunan mantarlara bağlı gelişebilir. Saman nezlesi gibi alerjiler. Alerjiden dolayı oluşan iltihaplar sinüslerinizi etkileyebilir.

Alerjiden dolayı oluşan iltihaplar sinüslerinizi etkileyebilir. Bağışıklık sistemi hücreleri. Bazı sağlık koşulları, eozinofil adı verilen bağışıklık hücrelerinin sinüs iltihabına neden olabilmektedir.

Tedavi ve ilaçlar

Kronik sinüzit tedavisinde amaç şudur:

Sinüs iltihabının azaltılması

Drenajla burnunuzun boşaltılması

Altta yatan nedenlerin ortadan kaldırılması

Sinüzitin alevlenmesine neden olan durumların sayısının azaltılması

Belirtilerinizi rahatlatacak tedaviler Doktorunuz sinüzitin belirtilerini hafifletmeye yardımcı olacak tedaviler önerecektir. Bunlar aşağıdakilerden oluşmaktadır:

Tuzlu suyla burun yıkama, burnu yıkamak için burun içerisine sprey şeklinde uygulanabilir.

burnu yıkamak için burun içerisine sprey şeklinde uygulanabilir. Nazal kortikosteroidler. Burun spreyleri iltihaplanmayı önlemeyi ve tedaviye yardımcı olmayı sağlar. Bunlara örnek olarak flutikazon, budesonid, triamsinolon, mometason ve beklometason gelmektedir.

Burun spreyleri iltihaplanmayı önlemeyi ve tedaviye yardımcı olmayı sağlar. Bunlara örnek olarak flutikazon, budesonid, triamsinolon, mometason ve beklometason gelmektedir. Oral veya enjekte kortikosteroidler. Bu ilaçlar özellikle, şiddetli sinüzit iltihabını rahatlatmak için ve ayrıca nazal poliplerinde kullanılmaktadır. Bunlara örnekler prednisol ve MP’dir. Uzun süreli kullanıldığında oral kortikosteroidler ciddi yan etkilere neden olabilmektedir, bu yüzden de sadece şiddetli belirtileri tedavi etmek için kullanıma uygundur.

Bu ilaçlar özellikle, şiddetli sinüzit iltihabını rahatlatmak için ve ayrıca nazal poliplerinde kullanılmaktadır. Bunlara örnekler prednisol ve MP’dir. Uzun süreli kullanıldığında oral kortikosteroidler ciddi yan etkilere neden olabilmektedir, bu yüzden de sadece şiddetli belirtileri tedavi etmek için kullanıma uygundur. Dekonjestanlar. Bu ilaçlar reçetesiz olarak ve reçeteli sıvılar olarak tablet ve burun spreyi halinde bulunmaktadır. Reçetesiz satılan burun spreyine örnek olarak aksimetazolin gösterilebilir. Bu ilaçlar genellikle, en fazla birkaç gün alınmalıdır, aksi takdirde daha ciddi tıkanıklıklara (konjesyon ribaund) dönüşebilmektedir.

Bu ilaçlar reçetesiz olarak ve reçeteli sıvılar olarak tablet ve burun spreyi halinde bulunmaktadır. Reçetesiz satılan burun spreyine örnek olarak aksimetazolin gösterilebilir. Bu ilaçlar genellikle, en fazla birkaç gün alınmalıdır, aksi takdirde daha ciddi tıkanıklıklara (konjesyon ribaund) dönüşebilmektedir. Reçetesiz satılan ağrı kesiciler, aspirin, asetaminoten veya ibuprofen gibi ilaçlar. Reye sendromu riski taşımasından dolayı – potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir hastalıktır – 18 yaşından daha genç kişilere aspirin asla verilmemelidir. Bu ilaçların bazıları, kronik sinüziti daha kötü hale getirebilir, bu yüzden de herhangi bir ağrı kesiciye başlamadan önce doktorunuza danışın.

aspirin, asetaminoten veya ibuprofen gibi ilaçlar. Reye sendromu riski taşımasından dolayı – potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir hastalıktır – 18 yaşından daha genç kişilere aspirin asla verilmemelidir. Bu ilaçların bazıları, kronik sinüziti daha kötü hale getirebilir, bu yüzden de herhangi bir ağrı kesiciye başlamadan önce doktorunuza danışın. Aspirini duyarsızlaştırma tedavisi, sinüzite neden olan aspirin tepkileri olduğunda bu seçenek kullanılır. Ancak, bu tedavi sadece özel klinikler ve tıp merkezlerinde genellikle mevcut olan bir tedavi yöntemidir.

Potansiyel olarak sunulan ilaçlar haricinde daha etkili yöntemler üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Antibiyotikler Şayet bakteriyel bir enfeksiyon durumunuz varsa, sinüzit tedavisi için bazen antibiyotik gerekebilir. Ancak kronik sinüzite genellikle bakteriler haricinde başka nedenler sebep olduğu için, antibiyotiklerin her zaman yardımcı olması beklenemez.

Immünoterapi Alerjilerin sinüzite katkısı olduğu durumlarda, alerji enjeksiyonları (immünoterapi) vücudun alerjenlere karşı tepkisini azaltmak için tedaviye yardımcı olabilir.

Cerrahi

Tedaviye veya ilaçlara karşı yanıt alınamayan durumlarda, endoskopik sinüs cerrahisi bir seçenek olabilir. Bu işlem için, doktorunuz sinüs yollarını araştırmak için, etkili bir ışığa sahip olan endoskop ile ince esnek bir tüp kullanacaktır. Sonrasında, tıkanıklığın kaynağına bağlı olarak, doktorlar doku kaldırmak veya burun tıkanmasına neden olan polipi uzaklaştırmak için çeşitli araçlar kullanabilirler. Dar bir sinüs açıklığını genişleterek ayrıca drenaja teşvik etmek de bir seçenek olabilmektedir.

Yaşam tarzı ve evde bakım

Kendi kendinize yardım adımları sinüzit belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilir:

Dinlenin. Bu vücudunuzun iltihapla mücadele etmesine ve sizin daha hızlı bir şekilde iyileşmenize

Bu vücudunuzun iltihapla mücadele etmesine ve sizin daha hızlı bir şekilde iyileşmenize Sıvı tüketin, su veya meyve suyu gibi. Bu mukus salgılarını sulandırmak ve drenaja teşvik etmeye yardımcı olacaktır. Kafein veya alkol gibi su kaybına neden olabilecek içeceklerin alımından kaçının. Alkol kullanımı da sinüsler ve burun zarının şişmesine sebep olarak durumunuzu kötüleştirebilir.

su veya meyve suyu gibi. Bu mukus salgılarını sulandırmak ve drenaja teşvik etmeye yardımcı olacaktır. Kafein veya alkol gibi su kaybına neden olabilecek içeceklerin alımından kaçının. Alkol kullanımı da sinüsler ve burun zarının şişmesine sebep olarak durumunuzu kötüleştirebilir. Sinüs boşluklarını nemlendirin. Başınızın üzerine bir havlu koyarak, bir tasın içerisine koymuş olduğunuz sıcak suyun buharını soluyun. Yüzünüzü bu buhara doğru yönlendirin. Veya sıcak, nemli havayı teneffüs etmek için sıcak bir duş alın. Bu sizin ağrılarınızın azalmasına yardımcı olacak ve mukus drenajını sağlayacaktır.

Başınızın üzerine bir havlu koyarak, bir tasın içerisine koymuş olduğunuz sıcak suyun buharını soluyun. Yüzünüzü bu buhara doğru yönlendirin. Veya sıcak, nemli havayı teneffüs etmek için sıcak bir duş alın. Bu sizin ağrılarınızın azalmasına yardımcı olacak ve mukus drenajını sağlayacaktır. Yüzünüze sıcak kompres uygulayın. Yüz ağrısını rahatlatmak için, burun, yanaklar ve göz çevresine sıcak, nemli bir havlu yerleştirin.

Yüz ağrısını rahatlatmak için, burun, yanaklar ve göz çevresine sıcak, nemli bir havlu yerleştirin. Burnunuzu yıkayın. Burun yıkamak için özel olarak tasarlanmış olan sıkma şişeleri (sinüs rinse, diğerleri), tuzlu su spreyleri veya neti potlar kullanabilirsiniz. Bu evde uygulanabilecek olan yöntem, nazal lavaj diye adlandırılmaktadır ve sinüslerinizin temizlenmesine yardımcı olmaktadır. Kendi kendinize burnunuzu yıkayacaksanız, sterile edilmiş su ile – damıtılmış steril, önceden kaynatılıp soğutulmuş veya 1 mikrondan veya daha küçük gözeneklere sahip bir filtre kullanılarak süzülmüş olan su – hazırlayacağınız çözeltiyi kullanabilirsiniz. Ayrıca temiz su ile, burnunuzu yıkadığınız cihazı, her yıkamadan sonra düzenli olarak temizleyerek, açıkta kurutmaya bırakın.

Burun yıkamak için özel olarak tasarlanmış olan sıkma şişeleri (sinüs rinse, diğerleri), tuzlu su spreyleri veya neti potlar kullanabilirsiniz. Bu evde uygulanabilecek olan yöntem, nazal lavaj diye adlandırılmaktadır ve sinüslerinizin temizlenmesine yardımcı olmaktadır. Kendi kendinize burnunuzu yıkayacaksanız, sterile edilmiş su ile – damıtılmış steril, önceden kaynatılıp soğutulmuş veya 1 mikrondan veya daha küçük gözeneklere sahip bir filtre kullanılarak süzülmüş olan su – hazırlayacağınız çözeltiyi kullanabilirsiniz. Ayrıca temiz su ile, burnunuzu yıkadığınız cihazı, her yıkamadan sonra düzenli olarak temizleyerek, açıkta kurutmaya bırakın. Uyurken başınızı yükseltin. Bu sinüslerdeki yoğunluğun azaltılmasını ve rahat bir şekilde drenaj olanağını sağlayacaktır.

Korunma

Kronik sinüzite yakalanma riskini azaltabileceğiniz adımlar şunlardır