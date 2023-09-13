Peki; kronik yorgunluğun sebebi nedir? Kronik yorgunluk neden olur? Kronik yorgunluk depresyon, uyku apnesi,

vardiya gerektiren bir işte çalışmak, yeteri kadar su içmemek, yetersiz beslenme, aşırı kafein tüketimi, hipotroid ve şeker hastalığı olabilir.

Depresyon

Günümüzde kronik yorgunluk sebeplerinden en başta geleni de depresyondur. Eğer kronik yorgunluk ile birlikte;

Kilo kaybı veya fazla kilo alma

Uyku sorunları

Eklem ağrıları

Hayattan zevk alamama

Günlük aktivitelerin yavaşlaması

Sosyal olmaktan uzaklaşma

Cinsel isteksizlik

İştahsızlık

Ölüm düşüncesi

Umutsuzluk

Sürekli suçluluk duygusu

Bu belirtiler de varsa o zaman kişinin depresyona yönelik kronik yorgun olduğu düşünülebilir. Fakat uzman bir doktor tarafından depresyon araştırması kronik yorgunluğun depresyondan dolayı olup olmadığının tanısını mutlaka gerektirmektedir.

Uyku Apnesi

Vücutta sürekli kronik bir şekilde yorgunluk oluşturacak sebeplerden birisi de uyku apnesidir. Eğer kronik yorgunluk ile birlikte;

Aniden kesilen nefes ile uyanma

Gece idrara sık çıkma

Unutkanlık

Obezite

Horlama

Sabahları yorgun kalkma

Dikkat eksikliği

Gündüz sürekli uyuma isteği

Bu belirtiler görülüyorsa o zaman kişinin uyku apnesinden dolayı kronik yorgunluk çektiği düşünülebilir. Bu belirtiler bulunan kişinin öncelikli olarak doktor tarafından teşhis konulduktan sonra uyku apnesi tedavisi yapılması gereklidir. Uyku apnesi tam olarak tedavi edildiğinde kronik yorgunluk da ortadan kalkacaktır.

Vardiya Gerektiren Bir İşte Çalışmak

Uyku düzeninin bozulması kronik rahatsızlığın en önemli etkenlerinden birisidir. Aşırı derecede uyumak veya yetersiz uyumak uyku düzenin bozulması demektir. Vardiyalı işlerde çalışan kişilerde her zaman uyku düzeni bozuktur. Bazı kişilerin iki saat uyuyarak işlerine devam ettiği düşünülürse bu kişinin kronik yorgun olmaması zaten mucizedir. Kişi vardiya ile çalışma sisteminde ise mutlaka uyku düzenini ve çalışma düzenini gündüz uyumak zorunda kalsa bile iyi ayarlamalıdır. Yani ne çok süreli uyuma ne de kısa süreli uyuma sağlıklı değildir.

Yeteri Kadar Su İçmemek

Az su içen kişilerde yorgunluk, bitkinlik, böbrek kumu ve taşı, baş ağrısı ve baş dönmesi görülebilir. Kronik yorgunluğu başlı başına su içmemenin oluşturması da kaçınılmazdır. Vücut ağırlığına göre su içmeyen kişiler kronik yorgunluğunun bu sebepten dolayı oluşacağını varsayarak vücut ağırlıklarına göre günde kaç litre su içmeleri gerekirse bu ölçü kadar su içmeleri gerekmektedir.

Her insanın su içme değeri farklıdır. Mesela yüksek proteinle beslenen kişiler, lifli gıdaları fazla tüketenler, bulantı ve kusma sebebiyle fazla sıvı kaybı olanlar, ağır fiziksel aktiviteyi diğer insanlardan fazla yapanlar ve çok sıcak ortamda bulunup fazla terleyen kişiler diğer normal yaşantı süren kişilere göre daha fazla su tüketmelidir.

Hipotroid

Metabolizmanın yavaşlaması ile ortaya çıkan bu rahatsızlık kronik yorgunluğa sebep olabilir. Kronik yorgunluk ile birlikte; kilo artışı, kabızlık, soğuğa karşı dayanıksızlık, depresyon, kaslarda zayıflık ve kas ağrısı görülüyorsa hasta hipotroid açısından mutlaka değerlendirilmelidir.

Yetersiz Beslenme

Diyette olmak, kişinin yeme isteğinin olmaması veya yoğun çalışmaktan dolayı öğün atlamadan dolayı yetersiz beslenmeden dolayı kronik yorgunluk oluşması muhtemeldir. Kişi yemeğini saatinde ve yeteri kadar yediğinde kronik yorgunluk tamamen ortadan kalkabilir. Fakat uzun süreli diyetlerde ve yetersiz beslenmelerde kan şekeri düşüklüğü veya anemi oluşacağından yeme içme düzene sokulduktan sonra eğer hala sürekli halde yorgunluk devam ediyorsa mutlaka uzman bir doktor tarafından kan testleri yaptırılmalıdır.

Aşırı Kafein Tüketimi

Demir eksikliğine ve B12 vitamin değerlerinin düşmesine sebep olan aşırı kafein tüketimi kişide kronik yorgunluğun artmasına sebep olmaktadır. Aşırı kafein kullanımı kesildikten sonra eğer kronik yorgunluk devam ediyorsa mutlaka kan testleri yaptırılmalı çıkan sonuçlara göre kişi tedavi altına alınmalıdır.

Şeker Hastaslığı

Şeker hastalığı günümüzde en fazla görülen hastalıklardan birisidir. Kronik yorgunluğun da sebeplerinin başında geldiği bu hastalığın seyrinde, gece idrara sık kalkma, çok fazla susama, baş ağrısı, baş dönmesi, aşırı acıkma, kilo alma veya kilo kaybetme gibi belirtiler yorgunluk ile birlikte görülüyorsa kişi şeker hastalığı açısından da değerlendirilmelidir.