Olay, Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Fırat Ceyhun Ö., babasının ruhsatsız olduğu anlaşılan silahı eline alarak oynamaya başladı. Ancak oyun aniden korkunç bir trajediye dönüştü. Silahın tetiği çocuğun elindeki sırada, tabanca ansızın ateş aldı. Kurşun çocuğun karın bölgesine isabet etti, ardından Fırat kanlar içinde yerde kaldı.

Olayı duyan anne ve baba, dehşet içinde odaya koştu. Küçük çocuğun vücudu kanlar içerisindeydi. Hemen yardım çağrısı yapılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri hızla olay yerine gelerek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ancak Fırat'ın durumu ağırdı.

Fırat, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şu an yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Fırat'ın durumu oldukça kritik. Genç çocuğun yaşamını sürdürebilmesi için tüm çaba sarf ediliyor.

Olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlattı. Babanın ruhsatsız silahının nasıl çocuğun eline geçtiği ve tabancanın nasıl ateş aldığı araştırılıyor.