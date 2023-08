Bursa bölgesinin en büyük fındık üretim merkezlerinden biri olan İnegöl ilçesindeki fındık tarlaları yabani ayı ve domuzların saldırısına uğradı. Onlarca köylünün yüzlerce dönümlük fındık bahçeleri talan edildi. Milyonlarca liralık zarara uğrayan köylüler, av yasağına isyan etti. O köylülerden biri ise Bahçekaya köyü sakinlerinden Mehmet Emin Can..

Bu yıl kilosu 80 TL’nin üzerinde açıklanan fındık üreticisini bu kez yabani hayvanlar vurdu. Aşırı yağışlar nedeniyle rekoltede sıkıntı yaşayan fındık üreticileri bu kez aç kalan yabani hayvanların gazabına uğradı.

İnegöl’e bağlı kırsal mahalleler, Bahçekaya, Hacıkara, Tahtaköprü, Hilmiye, Saadet, Tüfekçikonak, Karacakaya ve Mezit bölgesi fındık üretim merkezleri arasında yer alıyor. Yabani hayvanları bölgeye sokmamak için haftalarca tarlalarında nöbet tutmak zorunda kalan köylüler, buna rağmen mücadelede eksik kalıyorlar. Yabani hayvan vurma yasağı olması nedeniyle çaresiz kalan köylüler ne yapacağını bilemez hale geldiler.

Bu köylülerden biri olan Mehmet Emin Can, sabah saatlerinde toplamak için gittikleri fındık bahçesinde büyük şok yaşadılar. 15 dönümlük tarlayı tamamen talan eden yabani ayı ve domuzların, tüm dalları kırdıkları ve fındıkları yedikleri görüldü.

ÇOK CANIMIZ YANIYOR ÇOK

Bu duruma isyan eden Mehmet Emin Can, köylünün en büyük gelir kaynaklarından olan fındıklarını yabani hayvanlara kaptırdıklarını belirterek, “Devlete sesleniyorum, yabani ayı vurmak yasak, domuz vurmak yasak, doğaya zarar vermek yasak. Ama tarıma zarar veren bu yabani ayılar bizleri bu hale düşürdü. Fındık toplamaya geldiğim 15 dönümlük bahçem bomboş. Bundan sonra ayı vurmayın, domuz vurmayın diyorlar, şu hale bakın. Biz bir yıl bunu bekledik. Ne yapsın bu köylü, bu gariban ne yapsın ? Perişan olduk. Mahvolduk, bütün güvencemiz buydu. Gerçekten çok canımız acıyor. Ne olacak şimdi?.” Diye konuştu.

Bu arada edinilen bilgiye göre 5 kırsal mahallede benzer durum nedeniyle 500 dönüme yakın fındık bahçesinde büyük hasarlar meydana geldiği iddia ediliyor.