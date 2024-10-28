Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Galeri Cennet, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 29 genç sanatçının eserlerinden oluşan "Çizgi Dışı" adlı sergiyi sanatseverlerin beğenisine sundu.

Cumhuriyet’in modern sanat anlayışıyla ve farklı tekniklerle oluşturulan 60 eser, 10 Aralık tarihine kadar Galeri Cennet’te sanatseverleri bekliyor. Sergi açılışına Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ay, Özel Kalem Müdürü İlker Çetinkaya, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gürbey ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Cumhuriyet’e sahip çıkmak hepimizin borcu"

Sergi açılışında konuşan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ay, "Cumhuriyetimizin 101. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve arkadaşlarının kurdukları Cumhuriyet’e sahip çıkmak, yüceltmek ve muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak hepimizin borcudur. Küçükçekmece Belediyesi olarak Kemal Başkanımız önderliğinde sanata ve sanatseverlere katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

"Cumhuriyetin ışığında gençlerimizi sanatla beslemeye devam edeceğiz"

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gürbey ise yaptığı konuşmada, "Hepinizin bildiği üzere Cumhuriyet haftasındayız ve Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu bağlamda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Cumhuriyet; yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda sanata, bilime ve ilerlemeye açılan kapıdır. Cumhuriyetimizin ışığında, gençlerimizi sanatla beslemeye ve Küçükçekmece’de kültür-sanatın daha fazla yer bulması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Sergideki sanatçılar çizgisini kırabilen genç yetenekler"

Sergiye İstanbul’dan katılan genç sanatçı Emin Çelik, "Sergiye yaptığım heykel ile katıldım. Sergideki sanatçılar kendi bulunduğu çizginin dışına çıkabilen, çizgisini kırabilen genç yetenekler. Sergide, hemen hemen her teknikten yapılmış resim, heykel ve Geleneksel Türk Sanatları gibi çok fazla eser var. Küçükçekmece Belediyesi’ne bize kapılarını açtığı için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sergide eseri yer alan Nur Öztürk ise, "’Bu sergi 29 gencin ortak buluştuğu, bir araya geldiği bir alan oldu. Sergide ’Bedenlerin Doğası’ adlı iki seri fotoğrafım bulunuyor. Hedefim insanların bedenlerinde kusur olarak gördükleri veya bir iz, kalıtsal bir hastalık olarak gördükleri şeylerin aslında doğada da var olduğunu göstermekti" dedi.

Geleneksel sanat formları ile çağdaş tekniklerin harmanlandığı sergide; popüler kültür, feminizm, doğa-insan ilişkisi ve toplumsal bellek gibi çeşitli temalar yer alıyor. Sergide eseri yer alan sanatçılar; Ayça Selcen Korgun, Bengisu Kaya, Cemil Arslan, Deniz Varlı, Erkan Şakar, Mavi Melike Çatkın, Selma Koç, Emine Tuğyan Gündoğdu, Tuğba Banu Oktay, Mustafa Can Baltacı, Gülfidan Yapar, Özge Boz, Esin Berk, Kemal Köse, Ahmet Oğuzhan Akkök, Sena Dede, Nur Öztürk, Eylem Sayın, Tansu Kırıcı, Emin Çelik, Mehlika Hilal Kırca, Selin Bintaş Çeliktaş, Saliha Beyza Umurca, Gamze Kabaklıoğlu, Mustafa Karaca, Merve Zeybek, İrem Yüksek Bilgili, Gökçe Çiçek Erdemir ve Gülbahar Gümüşten Çelik.