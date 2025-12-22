Rusya'nın başkent Moskova'da yerel saatle 07.00 sıralarında suikast düzenlendi. Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'da araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu Rusya Genelkurmayı Kara Kuvvetleri Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov'un hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatırken, bombanın Ukrayna özel servisleri tarafından yerleştirilme ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Ön bilgilere göre, sürücü koltuğunun altına el yapımı bir patlayıcı yerleştirildi.

Rus medyası, aracın altına bir patlayıcı yerleştirildiğini ve patlamanın araç hareket etmeye başladıktan birkaç saniye sonra gerçekleştiğini aktardı. Patlama sırasında 7 araç daha hasar gördü.