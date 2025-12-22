Şampiyon sporcularımız, sporcu velisi ve iş insanı Mustafa Arıcı tarafından Közbahçe’de verilen şampiyonluk yemeğinde bir araya geldi.

Yemek sonrası açıklama yapan U11 Teknik Sorumlusu Yusuf Öztürk, sezonun çocuklar için hem eğitici hem de keyifli geçtiğini belirterek, “Çocuklarımızla birlikte güzel bir sezonun sonuna geldik. Amacımız onların eğlenerek öğrenmesiydi. Bu süreçte öğrenmeleri gereken her şeyi en doğru şekilde vermeye çalıştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum,” dedi.

U11 Teknik Sorumlusu Ömer Yıldız ise gelişimin sonuçlardan daha önemli olduğuna dikkat çekerek, “Uzun ve verimli bir lig süreci yaşadık. Aldığımız sonuçlardan ziyade çocuklarımızın gelişimi bizim için daha önemli. Her geçen gün üstüne koyduklarını görmek mutluluk verici. Velilerimize de destekleri için ayrıca teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Gençlik Gelişim Program Sorumlusu Özgür Şahin, altyapının temel hedefinin profesyonel takıma oyuncu kazandırmak olduğunu belirterek “Çocuklarımız bu sezon da bir yaş büyüklerine karşı mücadele etti ve önemli kazanımlar elde etti. Ancak biz resmin büyüğüne bakıyoruz. Asıl başarı, bu oyuncuların ileride profesyonel takıma ve Türk futboluna kazandırılmasıdır. Bunun yanında iyi bireyler yetiştirmek de en önemli hedefimiz” dedi.

Altyapı Yönetim Kurulu Üyesi Recep Erdal Bayraktar ise elde edilen şampiyonluk için takımı tebrik ederek, “Bir yaş büyük rakiplere karşı şampiyonluk elde ettiniz, hepinizle gurur duyuyoruz. Amacımız yalnızca iyi sporcular değil, ülkemize faydalı bireyler yetiştirmek. Bu yolda maddi ve manevi olarak her zaman yanınızdayız,” şeklinde konuştu.