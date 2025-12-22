Bakan Yerlikaya’nın paylaşımına göre, M.T. Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir sera bahçesinde çalıştığı sırada Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlının, uzun süredir akrabasına ait kimliği kullanarak saklandığı tespit edildi.

Yerlikaya paylaşımında, bu yılın ilk 11 ayında hakkında hapis kararı bulunan 188 bin kişinin, son 2,5 yılda ise toplam 436 bin kişinin yakalanarak adalete teslim edildiğini belirterek "Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden suçluların izini sürmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütülen soruşturmada, M.T.’nin arazi anlaşmazlığı nedeniyle A.Y.A. isimli vatandaşı kasten öldürdüğü belirlendi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımının sonunda JASAT ekiplerinin yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmadığını vurgulayarak, operasyonda görev alan tüm personeli tebrik etti.