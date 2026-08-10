Küçükçekmece Belediyesi'nin yaz akşamlarını sinema keyfiyle buluşturduğu 'Açık Hava Sinema Günleri' başladı. Etkinliğin ilk gösteriminde Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından 'Neşeli Günler' izleyiciyle buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sinema akşamında, Küçükçekmece Belediyesi tarafından izleyenlere patlamış mısır ikram edildi.

Küçükçekmece Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini yaz aylarında açık havaya taşıyor. İlçenin farklı noktalarında gerçekleştirilecek 'Açık Hava Sinema Günleri'nin ilk gösterimi, Soğuksu Sosyal Tesisleri Kafe K Bahçesi'nde gerçekleştirildi. 1978 yapımı, Türk sinemasının hafızalara kazınan filmlerinden 'Neşeli Günler'in gösterildiği etkinlik, her yaştan Küçükçekmeceliden büyük ilgi gördü.

Yeşilçam nostaljisi açık havada yaşandı

Usta oyuncular Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen ve Ayşen Gruda'nın rol aldığı 'Neşeli Günler'i açık havada izleme fırsatı bulan vatandaşlar, keyifli ve nostaljik bir yaz akşamı yaşadı. Gösterim öncesinde ve sırasında Küçükçekmece Belediyesi tarafından vatandaşlara patlamış mısır ikram edilerek açık hava sineması atmosferi tamamlandı. Aileleri ve arkadaşlarıyla etkinliğe katılan vatandaşlar, Yeşilçam'ın unutulmaz sahnelerini hep birlikte izlerken, açık havada sinema deneyiminin tadını çıkardı.

Sinema keyfi ilçenin farklı noktalarında sürecek

Açık Hava Sinema Günleri kapsamında Yeşilçam'ın sevilen filmleri Küçükçekmece'nin farklı noktalarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Program kapsamında 14 Ağustos'ta Atakent Menekşe Parkı'nda 'Çöpçüler Kralı', 21 Ağustos'ta Göl Kenarı Amfi'de 'Bizim Aile' ve 4 Eylül'de Selçuklu Amfi'de 'Hababam Sınıfı' gösterilecek. Film gösterimleri saat 20.00'de başlayacak.