Darıca'da Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yaklaşık 250 milyon lira bütçeli iki yeni spor kompleksi inşa edilecek.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Nenehatun Mahallesi'nde bulunan Ahmet Çalık Spor Kompleksi'ni ziyaret ederek antrenman yapan amatör spor kulübü oyuncuları ve aileleriyle bir araya geldi. İlçede sporun tabana yayılması ve çocukların erken yaşta farklı branşlarla buluşması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Bıyık, altyapıyı güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

'İki yeni spor kompleksi yapılacak'

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yeni projeleri hayata geçireceklerini aktaran Bıyık, 'Darıca'nın spor altyapısında önemli bir kapasite artışı sağlayacak olan Atatürk Caddesi Spor Kompleksi ve Spor Köyü projelerini ilçemize kazandıracağız' dedi.

Söz konusu projelerin toplam yatırım bedelinin 250 milyon lira civarında olduğunu kaydeden Bıyık, 'Bu yatırımlar, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha modern ve nitelikli ortamlarda spor yapmasına imkan sağlayacak. İlçemize kazandırılan spor yatırımlarına verdikleri katkılardan dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, milletvekillerimize ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.