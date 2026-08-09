Bursa'nın Karacabey ilçesi Yeniköy Sahili'nde '6. Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Etkinliği' düzenlendi. 25 bini aşkın doğa gönüllüsü ve gökyüzü tutkununu bir araya getiren etkinlikle; çevre bilincinin farklı yaş gruplarına ulaşması ve doğayla kurulan bağın güçlendirilmesi hedeflendi.

Cemre Vakfı tarafından, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Karacabey Belediyesi'nin destekleri ve ev sahipliğinde düzenlenen 6. Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Etkinliği, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen on binlerce katılımcıyı Bursa'nın Karacabey ilçesi Yeniköy Sahili'nde buluşturdu. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilemeyen etkinlik, bu yıl Cemre Vakfı'nın organizasyonu üstlenmesiyle yeniden hayata geçirildi. 25 bini aşkın katılımcının yer aldığı organizasyon, Türkiye'nin en geniş katılımlı gökyüzü gözlem etkinliklerinden biri olarak gerçekleştirildi.

Gökyüzünü izlerken dünyayı konuştular

Vakıf tarafından etkinlik yalnızca bir meteor gözlemi olarak değil, doğa, çevre ve iklim farkındalığına yönelik kapsamlı bir buluşma olarak kurgulandı. Gün boyunca Yeniköy Sahili'ndeki etkinlik alanında atölyeler, sunumlar, belgeseller ve kısa film gösterimleri düzenlendi. Uzayın derinliklerinden buzullara, mikro dünyadan okyanuslara, yaban hayatından iklim değişikliğine kadar farklı alanlarda çalışmalar yürüten akademisyenler, uzmanlar ve doğa fotoğrafçıları bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Yaren Leylek'in hikâyesini Türkiye'ye tanıtan doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş de gerçekleştirdiği sunumla etkinliğe katkı sağlayan isimler arasında yer aldı. Program boyunca çevre, sıfır atık, iklim değişikliği ve COP31 başta olmak üzere günümüzün önemli çevre gündemlerine ilişkin farkındalık oluşturuldu.

Furkan Gökgöz: 'Gökyüzüne bakarken dünyaya karşı sorumluluğumuzu hatırlıyoruz'

Etkinlikte konuşan Vakıf Başkanı Furkan Gökgöz, doğayla kurulan bağın yalnızca doğayı izlemekten değil, onu koruma sorumluluğunu üstlenmekten geçtiğine dikkat çekti. Gökgöz, vakıf olarak farklı yaş gruplarından insanları doğa ile buluşturan, çevre konusunda farkındalık oluşturan ve gönüllülüğü güçlendiren çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, Perseid etkinliğinin de bu yaklaşımın önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Etkinlikte Türkiye'nin farklı illerinden gelen yüzlerce Cemre gönüllüsü de organizasyonun farklı noktalarında aktif görev aldı.

Işıklar söndü, gökyüzü ortaya çıktı

Etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri ise gece yarısı yaşandı. Saat 00.00 itibarıyla ilçe genelindeki ve etkinlik alanındaki ışıklar kapatıldı. Böylece katılımcılar, ışık kirliliğinin mümkün olduğunca azaltıldığı bir ortamda gökyüzünü gözlemleme fırsatı buldu. Uzmanların anlatımları eşliğinde gerçekleştirilen gözlemde, katılımcılar Perseid meteor yağmurunun gökyüzündeki geçişlerini canlı olarak takip etti. Gökyüzü tutkunları ve doğaseverler, etkinlik kapsamında çadır ve karavanlarıyla bölgede konaklayarak gece boyunca gözlemlerini sürdürdü.

Gönüllüler sahadaydı

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen yüzlerce vakıf gönüllüsü, etkinlik boyunca organizasyonun yürütülmesinde aktif görev aldı. Doğa ve gökyüzü tutkunlarını bir araya getiren etkinlikle; çevre bilincinin farklı yaş gruplarına ulaşması ve doğayla kurulan bağın güçlendirilmesi hedeflendi. Yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru, bu yıl 25 bini aşkın kişinin katıldığı büyük bir doğa ve gökyüzü buluşmasıyla izlendi. Ücretsiz gerçekleştirilen etkinlik, gökyüzünün altında binlerce insanı aynı deneyimde buluştururken, Cemre Vakfı'nın çevre farkındalığı ve gönüllülük vizyonunu geniş kitlelerle buluşturduğu önemli organizasyonlardan biri oldu.