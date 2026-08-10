İnegöl’de uzun yıllar muhasebecilik yapan ve çevresinde tanınan İrfan Kazanç’ın vefatı, ailesi, yakınları ve sevenleri arasında üzüntüye neden oldu.

Cenazesi yarın defnedilecek

İrfan Kazanç’ın cenazesi, 11 Ağustos 2026 Salı günü öğle namazına müteakip Altınbaş Camii’nden alınacak.

Kazanç’ın cenazesi, kılınacak cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Yıldırım Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.