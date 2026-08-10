Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçenin ihtiyaç duyulan tüm noktalarında yol kaplama ve bakım çalışmalarının planlı biçimde devam edeceğini belirterek, "Karacabey'in her mahallesine güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Karacabey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu yollar kazandırmak amacıyla asfaltlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçenin farklı noktalarında planlanan program doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında hem mahalle yollarında hem de sanayi bölgesinde önemli asfalt uygulamaları tamamlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Mecidiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 413 ve 416 sokaklarda toplam 850 ton asfalt kullanılarak 560 metre uzunluğundaki yolun kaplaması gerçekleştirildi. Çalışmalarla birlikte uzun süredir bakım gerektiren yollar modern ve güvenli bir görünüme kavuşurken, mahalle sakinlerinin ulaşım konforu da önemli ölçüde artırıldı.

Belediye ekipleri, mahalle çalışmalarının yanı sıra sanayi bölgesinde de yol bakım faaliyetlerini sürdürdü. 1. Blok Sanayi Sitesi Küme Evler mevkiinde gerçekleştirilen yama çalışmaları kapsamında 1.100 metrekarelik alana 280 ton asfalt serildi. Özellikle ağır tonajlı araçların yoğun kullandığı bölgede yapılan çalışma sayesinde yol güvenliği artırılırken, ulaşımda yaşanan olumsuzlukların da önüne geçilmesi amaçlandı.

Karacabey Belediyesi, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan bölgeleri belirleyerek asfalt kaplama ve yama çalışmalarını program dahilinde sürdürmeye devam edecek.

Başkan Karabatı: "Karacabey'in her noktasına hizmet ulaştırıyoruz."

Karacabey Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mustafa Yağcı, Demirci ve Marangoz Esnaf Odası Başkanı Altan Onuk ve sanayi esnafının da katıldığı incelemede Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçe genelinde altyapı ve üstyapı yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirterek çalışmaların hız kesmeden sürdürüleceğini söyledi.

Başkan Karabatı, "Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında planlı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Mecidiye Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz asfalt kaplama çalışmalarıyla önemli bir ihtiyacı giderirken, sanayi bölgemizde de yoğun kullanılan yollarımızı daha sağlıklı hale getirdik. Amacımız sadece mevcut sorunları çözmek değil, uzun yıllar kullanılabilecek kaliteli yollar oluşturmak. Karacabey'in her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürecek, ihtiyaç duyulan tüm noktalarda asfalt kaplama ve yama çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.