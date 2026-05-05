Ay boyunca özellikle sahne sanatlarında güçlü ve nitelikli programlar öne çıkıyor. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun dikkat çeken oyunu Muallak ve Franz Kafka'nın unutulmaz eseri Dönüşüm gibi önemli yapımlar sanatseverlerle buluşurken, usta oyuncu Şener Şen'in başrol oynadığı Zengin Mutfağı, ünlü oyuncular Melek Baykal ve Mehmet Atay'ın başrollerini paylaştığı Konken Partisi, Sefiller ve Hadi Öldürsene Canikom gibi klasik ve çağdaş eserler de sahnede yerini alıyor.

Müzik alanında da mayıs ayı oldukça zengin bir içerik sunuyor. Oda müziği konserlerinin yanı sıra Türk müziğinin seçkin eserlerinin yer aldığı konserler, Anneler Günü özel konseri sanatseverlere geniş bir yelpazede müzik ziyafeti sunuyor.

Belediye bünyesinde çalışmalarını sürdüren Küçükçekmece Film Ofisi'nin katkılarıyla düzenlenen söyleşi ve atölyeler de programın dikkat çeken başlıkları arasında. Ünlü oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek söyleşilerin yanı sıra 'Bir Film Nasıl Okunur?' atölyesi sinemaya ilgi duyan gençlere önemli bir perspektif kazandırmayı hedefliyor.

Mayıs programında kültürel derinliği yüksek içerikleriyle öne çıkan programlar da yer alıyor. 'Çekmecemde Kitap Var' söyleşileri bu ay Akademisyen Anne Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal'ı konuk ederken, Sunay Akın'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ruhuna uygun 'Cumhuriyet'e Giden Yol' gösterisiyle Küçükçekmece sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

Başkan Çebi'den kültür-sanat programlarına davet

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, kültür ve sanatın kenti zenginleştiren en önemli değerlerden biri olduğuna dikkat çekerek, 'Küçükçekmece'de Mayıs ayı, yalnızca bir etkinlik takvimi olmanın ötesine geçerek sanatın her dalından nitelikli üretimlerin bir araya geldiği; kentin kültürel hayatını zenginleştiren ve sanatseverlerle buluşan kapsamlı bir sanat şölenine dönüşüyor. Tüm komşularımı ve sanatseverleri etkinliklerimize davet ediyorum' diye konuştu. Mayıs ayı kültür sanat kitapçığına Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve web sayfasından erişim sağlayabilirsiniz.