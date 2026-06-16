İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Küçükçekmece'de bir eve yapılan operasyonda 90 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Konu ile alakalı 3 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda 15 Haziran tarihinde Küçükçekmece ilçesinde 1 ikamet adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, H.P., Z.A. ve Y.S. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Yaklaşık 90 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Öte yandan, operasyon yapılan adreste, 83 kilo 900 gram sıvı netamfetamin, 5 kilo 600 gram katı metamfetamin, 400 gram afyon sakızı, 3 adet hassas terazi, 6 kilo aseton, 1 kilo 500 gram hidroklorik asit olmak üzere toplamda 89 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında 'TCK 188' suçundan işlemler devam ederken, Y.S.'nin dosyasının adli makamlara ikmalen gönderileceği, H.P. ve Z.A.'nın ise bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.