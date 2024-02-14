AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesi’nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda Ebru Güneş isimli kadın ağır yaralanmış, olayla ilgili yürütülen soruşturmada 26 şüpheli gözaltında alınmıştı.

4’ü çocuk 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

26 şüpheliden 4’ü yaşları küçük olduğu için Üsküdar’daki çocuk şubeden Küçükçekmece Adliyesine sevk edilmişti. Saldırıya yapan 4 şüphelinin de aralarında bulunduğu 22 zanlı ise Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre yaşanan saldırı, Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’a yönelik bir suikast girişimi olarak değerlendirildi. Suç örgütü olduğu tespit edilen şüphelilerin özelikle Aziz Yeniay’ın dernekten çıkışını beklediği, ancak zamanlama hatası yaparak polislerin çıkışı sırasında ateş ettikleri belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu zanlıların saldırıdan önce telefonla haberleştikleri, Aziz Yeniay’ın dernekten çıkışını beklerken sokaklar arasında hareket ettikleri tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 26 şüphelinin arasında saldırıyı gerçekleştiren 4 zanlının, olayın öncesinde yardım eden şahısların ve silahı teslim eden kişilerin bulunduğu belirtildi. Terör bağlantısı tespit edilemeyen saldırının para karşılığı yapılmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruldu. Şüphelilerin ise ifadelerinde hedeflerinin Aziz Yeniay olduğunu kabul etmediği, husumetli oldukları bir kişiyi vurmak için orada olduklarını söylediği öğrenildi.