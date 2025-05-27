Kükreme sesi

Uğultu

Islık sesi

Tıslama

Bu sesleri duyuyor olmanıza rağmen çevrenizde herhangi bir ses kaynağı bulunmamaktadır. Bu nedenle, kulak çınlaması sesleri bazen hayalet sesler olarak bilinir.

Kulak çınlaması rahatsız edici ve sinir bozucu olabilir. Bazen, duyduğunuz sesler etrafınızdaki gerçek sesleri duymanıza engel olabilir. Kulak çınlaması depresyon, anksiyete ve stres kaynaklı olabilir.

Kulak çınlamasını tek kulakta veya iki kulağınızda birden yaşayabilirsiniz. Kulak çınlaması her yaşta olabilir ancak yetişkinlerde daha sık görülen bir durumdur.

Tinnitus (kulak çınlaması) kaynaklı sesler genellikle sadece birey tarafından duyulabilirken bazı durumlarda diğer insanlar da hastanın kulağından gelen sesleri duyabilir. Objektif kulak çınlaması hem siz hem de başkalarının kulaklarınızdan gelen belirli sesleri duyabileceği anlamına gelir. Bu genellikle kulaklarınızın içindeki ve çevresindeki anormal kan damarlarından kaynaklanır. Kalp atışlarınızı hem siz hem de çevrenizdekiler duyabilir.

Objektif kulak çınlaması oldukça nadirdir. Sadece sizin duyabileceğiniz seviyedeki kulak çınlaması çok daha yaygındır. Kükreme ve çınlama sesleri sadece hasta tarafından duyulabilir.

Kulak Çınlaması Nedenleri

Orta veya iç kulakta hasar, kulak çınlaması nedenlerinden biridir. Orta kulağınız ses dalgalarını alır ve iç kulağınızdan elektriksel dalgaları beyninize iletmesini ister. Beyniniz bu sinyalleri kabul edip sese dönüştürdükten sonra sesleri duyabilirsiniz. Bazen, iç kulağınız beyninizin sesi işleme şeklini değiştirerek hasara neden olur.

Kulak zarı hasarları veya orta kulağınızdaki küçük kemikler de sesin düzgün iletimini engelleyebilir. Kulaktaki veya işitme sinirindeki tümörler de kulakların çınlamasının nedenlerindendir.

Kulak çınlamasının diğer nedenleri;

Düzenli olarak çok yüksek seslere maruz kalmak.

Kırıcı, motorlu testereler veya başka ağır ekipman kullanmak.

Kulaklıklarla veya bir konserde yüksek sesle müzik dinlemek.

İlaç kullanımı da bazı kişilerde kulak çınlaması ve ototoksisite denilen işitme kaybına neden olabilir. Geçmeyen kulak çınlamasına neden olabilecek ilaçlar:

Çok uzun süre günlük 12 dozdan fazla aspirin almak

Bumetanid gibi diüretik (idrar atımını hızlandıran) ilaçlar

Klorokin gibi antimalarial (sıtma) ilaçlar

Eritromisin ve gentamisin gibi “-misin” ile biten antibiyotikler

Vincristine gibi bazı kanser ilaçları

Kulaklarınızda çınlamasının diğer sebepleri şunlar olabilir;

Yaşa bağlı işitme kaybı

Orta kulaktaki kas spazmları

Ménière hastalığı

Yüksek tansiyon

Yüksek kolesterol

Baş ve boyun yaralanmaları

Çenenizde ve kafanızda kronik ağrıya neden olan temporomandibular (çene eklemi) hastalıkları da kulak çınlamasına neden olabilir.

Kulak Çınlaması Teşhisi

Doktorunuz kulaklarınızı muayene edecek ve kulak çınlaması teşhisi için bir işitme testi yapacaktır. Odyolog (İşitme bozukluğu uzmanı), bir kulaklık yardımıyla hastanın farklı sesleri, tek bir kulaktan duymasını sağlar. Hasta her ses duyduğunda elini kaldırarak veya benzer bir jest yaparak sesi duyduğunu onaylar. Doktorunuz kulak çınlamasının nedenini, sizin yaşınızda ve cinsiyetinizdeki kişilerin duyması gereken ölçüye göre karşılaştırarak teşhis edebilir.

Doktorunuz ayrıca, kulaklarınızda deformasyon veya hasar olup olmadığını görmek için CT veya MR taramaları gibi görüntüleme testleri de kullanabilir. BT ve MR testleri iç organlarınızın röntgenlerini çekmek için X-ışını ve radyo dalgaları kullanır. Standart X ışınları her zaman tümörleri, kan damarı bozukluklarını veya işitme duyunuzu etkileyebilecek diğer anormallikleri göstermez.

Kulak Çınlaması Nasıl Geçer?

Kulak çınlamanız nedeni teşhis edildiğinde tedavi edilir. Doktorunuz, eğer kulağınızda herhangi bir damar problemi varsa onu düzeltip, kir birikmesi gibi durumlar varsa kulaklarını temizler. Kullandığınız ilaçlar kulaklarda çınlama yapıyorsa bu durumda doktorunuz ilaçlarınızı değiştirebilir.

Kulak Çınlaması Tedavisi ve İlacı

Kulak çınlamasında ilaç tedavisi duyduğunuz sesleri azaltmanıza yardımcı olabilir. Xanax, amitriptilin ve nortriptilin gibi antidepresanlar ve antianksiyete ilaçları bazı durumlarda kulak içerisindeki geçmeyen çınlamaları azaltabilir. Bununla birlikte, ilaç tedavisi her birey için uygun değildir. Çınlama tedavisinde kullanılan ilaçların ciddi yan etkileri de olabilir. Kulak çınlamasının sebebi yüksek tansiyonsa propolis tüketiminin yararı olabilir.

Kulak çınlaması tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri:

Mide bulantısı

Yorgunluk

Kabızlık

Bulanık görüş

Nadir durumlarda kalp sorunları

Kulak Çınlaması Bitkisel Tedavi ve Çözümü

Beyaz gürültü makineleri, kulağınızdan gelen sesi maskelemek için rahatlatıcı sesler sağlayarak zil, vızıldama veya kükreme seslerinin azalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca işitme cihazına benzeyen ve kulağınıza yerleştiren bir maskeleme cihazı da deneyebilirsiniz. Kulak çınlaması bitkisel tedavileri içerisinde etkisi kanıtlanmış bir tedavi yoktur.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Stresi azaltarak kulak çınlamanızı makul bir seviyeye indirebilirsiniz. Stres kulak çınlaması yapmaz ama var olan çınlamayı daha da kötüleştirebilir. Bir hobi edinin ya da hayatınızdaki stresi azaltmak için güvenilir bir arkadaş ya da aile üyesi ile konuşun. Kulak çınlamasının şiddetini azaltmak için yüksek seslere maruz kalmaktan da kaçınmalısınız.

İşitme Cihazları

İşitme cihazları, bazı kulak çınlaması (tinnitus) hastaları için faydalı olabilir. İşitme cihazı aracılığı ile var olan sesleri yükseltme, kulak çınlaması nedeniyle normal sesleri duymakta zorluk çekenlere yardımcı olabilir.

Koklear (kulak içi) İmplantlar

İşitme kaybını gidermek için koklear implantlar da etkili olabilir. Koklear implant, daha etkili bir şekilde duymanıza yardımcı olmak için beyninizin, kulağınızın hasar görmüş kısmını atlamasına izin veren bir cihazdır. Kulağınızın hemen üstüne yerleştirilen mikrofon ve iç kulağınıza yerleştirilmiş bir elektrotla çalışır. İmplant, işitsel sinirlerinize sesi işlemek için ihtiyaç duyduğunuz sinyalleri gönderir. Koklear implantlar ve diğer elektrik stimülasyon formları beyninizin sesleri doğru şekilde yorumlamasına yardımcı olabilir.

SONUÇ

Kulak çınlamasını önlemek için kulaklarınızı yüksek seslerden koruyun. Televizyonunuzun, radyonuzun ve kişisel müzik çalarınızın ses seviyesine dikkat edin. 85 desibelden yüksek seslere maruz kaldığınızda kulak koruması(kulaklık) kullanın. Yüksek sesli müzik veya inşaat gürültüsüne maruz kalmışsanız ve uygun bir kulak korumanız yoksa, kulaklarınızı ellerinizle kapatın. Ayrıca, kulak çınlaması belirtilerinizin tekrarlamasına neden olabilecek ilaçlardan kaçınmalı, iç ve orta kulağınızın yapısındaki herhangi bir sorunu derhal tespit etmek için doktorunuzla düzenli işitme testleri planlamalısınız.