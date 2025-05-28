Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine karşı denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Türkiye genelinde 81 ilde yürütülen kontrollerde tespit edilen uygunsuzluklar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. Denetimlerde hile yaptığı belirlenen firmalar ve ürünleri, Bakanlığın “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” internet adresinde yayımlanıyor. Bu ürünler “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” ile “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” başlıkları altında iki ayrı listede duyuruluyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken, Bakanlık ilgili listeyi güncelleyerek yeni hileli ürünleri kamuoyuyla paylaştı. Güncellenen listeye göre; peynir, kaşar peyniri, bitkisel yağ, bal, manda yoğurdu, tereyağı, kaymak, sucuk, lahmacun ve kebap gibi temel gıda ürünlerinde çeşitli hilelerin yapıldığı tespit edildi. Vatandaşların bu tür ürünlere karşı dikkatli olmaları ve güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmaları gerektiği vurgulandı.

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri: