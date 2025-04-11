Sakarya Büyükşehir Belediyesi nisan ayı kültür sanat etkinlikleri Kent Orkestrası’nın konseriyle devam edecek. 12 Nisan Cumartesi günü Karasu SGM’de düzenlenecek konserde Kent Orkestrası, birbirinden özel eserleri seslendirecek. Geniş repertuarı ve yüksek performansıyla dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak konsere tüm müzikseverler davet edildi. Konser sonrası ise tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu’nun yazıp yönettiği "Karagöz-Hacivat" adlı gölge oyunu sahne alacak. Tüm vatandaşların davetli olduğu etkinlikler, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA