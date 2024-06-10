Ticaret Bakanlığı şehirlerde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla Kurban Bayramı öncesi market, lokanta, kafe gibi işletmelerde denetimlerini sıklaştırdı.

Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle fırsatçılığı önlemek adına marketlerde başta temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere tüm ürünlerde denetim devam ediyor. Ürünlerde özellikle fiyat etiketinin olup olmadığı, raflardaki fiyat etiketi ile kasa fiyatı arasında uyumsuzluğun olup olmadığı, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyat bilgileri incelendi.

Fiyat etiketi olmayan her bir ürün için 2 bin 200 lira para cezası kesiliyor. Ayrıca, fiyat tarifesi, fiyatların okunabilirliğine bakılırken, QR kodla açılan menü ve fiyatların da yeterli olmadığına dikkat çekildi. Ayrıca, satılan ürünlerin geliş fiyatları incelenerek, olumsuz bir durumda ‘Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderiliyor. Aykırı durumlarda para cezası uygulanıyor.

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapanlara her bir aykırılık için 100 bin Türk Lirasından 1 milyon liraya kadar,

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık oluşturucu, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara (stokçuluk yapanlara) ise her bir aykırılık için 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanmaya başlanmıştır. Bu aykırılığın bir takvim yılı içinde en az 3 defa tekrar etmesinden dolayı idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin işyerlerini 6 güne kadar kapatmaya Ticaret Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

2024 yılında Bursa genelinde bugüne kadar yapılan denetimde bin 651 işletmede yaklaşık 311 bin 422 ürün denetlenmiş ve toplamda yaklaşık 2 milyon 653 bin 423,067 lira idari para cezası uygulanmıştır.

Piyasada herhangi bir aykırılığa, düzensizliğe, fırsatçılığa ve haksızlığa mahal vermemek adına, yasal ticareti de zorlaştırmadan ve engellemeden geniş kapsamlı piyasa denetimlerimiz il genelinde devam etmekte olup bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir.

Bu konuda işletme sahiplerinin, esnafımızın-tacirimizin, sektör çalışanlarının ve özellikle ilgili odalara üzerlerine düşeni yapmalarını; tüketicilerimizin de bilinçli olmalarını rica ediyoruz” denildi.