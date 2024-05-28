Kurban bayramına sayılı günler kala, baram koşturmacaları başladı. Bayramdan önce okulların kapanacak olması da aileleri tatil planlamasını erkene almasına neden oldu.

Bu yıl bayramın ilk günü Pazar gününe denk gelirken gözler alınacak karara çevrildi

Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı arefe günü 15 Haziran Cumartesi 2024

Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar 2024

Kurban Bayramı 2. günü 17 Haziran Pazartesi 2024

Kurban Bayramı 3. günü 18 Haziran Salı 2024

Kurban Bayramı 4. günü 19 Haziran Çarşamba 2024

Tatil 9 gün mü?

Bu yıl Kurban Bayramı arefe günü cumartesiye bayramın son günü ise 19 haziran çarşamba gününe denk geliyor. Geri kalan perşembe ve cuma günlerinin de dahil edilmesiyle bayram tatilinin 9 gün olması mümkün.

Kurban bayramı tatiliyle ilgili açıklama için ise gözler 3 haziran'da yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi.