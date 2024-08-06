Bayram, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz ve özenli sofralar kurduğumuz önemli günler arasında önemli bir yer alıyor. İkramların bol olduğu bu dönemde diyetlerin bozulması, kontrolsüz yemeler kaçınılmaz olabilir. Özellikle kurban bayramında hem kırmızı et hem de tatlı ikramlar bir arada sağlığı olumsuz etkileyebilir. 2023 kurban bayramı tarih olarak da sıcak bir mevsime denk geldiği için beslenmeye ekstra dikkat etmekte fayda var. Bugün yazımızda kurban bayramı beslenme önerileri vereceğiz. Nelere dikkat etmelisiniz, keyifle beslenirken aynı zamanda kontrollü olmayı nasıl başaracağız gibi merak edilenleri yanıtlayacağız.

Kurban eti kesiminde ve saklanmasında dikkat edilmesi gerekenler:

Kurban bayramı menüsünün olmazsa olmazı kurban etleridir. Bu etlerle ilgili dikkat edilmesi gereken önemli durumlar bulunur. Öncelikle sağlıklı bir hayvan olmalıdır. Kesim işleminin temiz bir ortamda ve hijyenik şartlarda yapılması sağlık açısından gereklidir. Et kesiminden sonra yıkamak da önerilmez. Çünkü nemlenen ette bakteri üremesi hızlanabilir. Uzun süre saklanacak etler hava almayacak şekilde paketlenmelidir. Bu şekilde dondurucuda saklanabilir. Kurban eti ne kadar süre bekletilmeli diyen soranlar için saklanmayacak etleri 10-12 saat buzdolabında dinlendirilmesi tavsiye edilir. Eğer mide rahatsızlığınız varsa eti en az 24 saat dinlendirmeden yememelisiniz. Uzun süre pişirilmeyen ve soğukta saklanmayan etler ise bozulabilir.

Kurban eti tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler:

Kırmızı etler tüketimi haliyle kurban bayramında artmaktadır. Kırmızı et kaliteli protein kaynağıdır ve demir, fosfor, magnezyum, çinko minerallerinden zengin olmaktadır. B grubu vitaminlerinden özellikle B12’yi de içerir. Ancak bunun yanı sıra kolesterol ve doymuş yağlar da içerirler. En yağsız kısımlarında bile 100 gramda yaklaşık 15-20 gram yağ içermektedir. Bu sebeple kontrollü tüketim çok önemli olmaktadır. Kurban bayramı diyet yapanlar ve kilosunu korumak isteyenler ise etin yanına bol limonlu salata ekleyerek tokluğa destek olabilirler. Etin az yağlı kısımlarını ızgara, haşlama veya fırında pişirmek de kilo kontrolü ve sağlık için önerilebilir.

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Bayram ikramlarına dikkat:

2023 kurban bayramı tarih olarak haziran sonu ve temmuz başına denk geliyor. Hem sıcak havalar hem de yoğun et tüketimi midenizi yorabilir. Bunun yanı sıra şerbetli tatlılar, şekerli yiyecekler, hamur işleri gibi ikramlara da dikkat etmek gerekir. Aşırı tüketilen ikramlar sonrası mide problemleri bayram dönemlerinde artabilir. Güne hafif bir kahvaltı ile başlayabilirsiniz. Bol salata ilaveli kurban bayramı menüsü ile kontrollü bir şekilde et tüketebilirsiniz. Bu kurban bayramı menüsü ardından tatlı yemek isterseniz en az 2-3 saat beklemenizi tavsiye ederiz. Tatlı tercih ederken sütlü, hafif seçenekler ideal olacaktır. Tatlı yerine 2 top dondurma tüketmek de iyi bir tercih olabilir.

İçeceklere dikkat:

Dengeli ve sağlıklı öğünlerin yanı sıra içeceklerde de kontrollü olmalısınız. İkramların yanında gelen içeceklere dikkat etmekte fayda var. Hazır meyve suları, gazı içecekler gibi seçenekler yerine açık çay, maden suyu, ayran, kefir, sade kahve, bitki çayı tercih edebilirsiniz. Bu sayede yoğun şeker alımından ve gereksiz kalori alımından uzaklaşmış olursunuz. Kurban bayramı beslenme önerileri yanında içecek tercihi bu sebeple önem kazanır. Bayramda dikkat edilmesi gereken diğer içecek de alkol olmaktadır. Alkol genel sağlık için tavsiye edilmemektedir. Çünkü alkollü içecekler yoğun kalorili, ödeme sebep olabilen içeceklerdir. Ayrıca mideyi ve diğer iç organları korumak için alkolden uzak durabilirsiniz.

Bol su tüketmeyi unutmayın:

Bayram telaşı, misafirlikler derken su içmek unutulabiliyor. Böyle dönemlerde rahatsızlık ve ödem yaşamamak adına su tüketimine özen gösterilmelidir. Kurban bayramı diyet yapanlar ve kilosunu korumak isteyenler için su içmek ekstra önem kazanır. Sindirim sistemi başta olmak üzere tüm vücut için su gereklidir. Ayrıca kabızlık, gaz, şişkinlik gibi problemler yaşamamak için suyu bolca içmelisiniz. Günde en az 2 litre su içerek kontrolsüz yemek yemeyi dahi önleyebilirsiniz. Çünkü uzun süreli susuzlukta bunu açlık gibi hissedebilirsiniz. Suyun sağlığa etkileri için blog yazımızı inceleyebilirsiniz.

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Öğün atlamadan ilerleyin:

Özel günlerde yapılan önemli yanlışlardan biri öğün atlamak olmaktadır. Bir öğünde fazla yemek için başka bir öğünü atlamamalısınız. Öğün atladığınızda sonraki öğünde normalden çok fazla açlık hissedebilirsiniz ve kontrolsüz beslenebilirsiniz. Buna karşın kurban bayramı beslenme önerileri çerçevesinde normal öğün sayınızla ilerleyebilirsiniz. Öğünleri dengeli, düzenli ve porsiyon kontrolünde yapabilirsiniz. Böylece keyifle öğünlerinizi yaparken aynı zamanda sağlıklı beslenebilirsiniz. Ara öğünlerde meyve veya kuruyemiş tüketmek sonraki öğünde daha kontrollü yemenize destek olabilir. Öğünleri düzenli yaptığınızda hazımsızlık gibi mide problemleri riski de azalabilir.

Bayram için beslenme önerilerini sıralayacak olursak:

Günlük en az 2-2,5 litre su içmelisiniz.

Kavurma gibi geleneksel yemekler yaparken ekstra kuyruk yağı ilavesinden kaçının.

Etin yanına pilav, makarna yerine tahıllı lavaş, ayran, salata ilavesi yapabilirsiniz.

İçecek seçerken yoğun şekerli olmamasına dikkat edin.

Siyah çay ve kahveyi aşırı tüketimden kaçının.

Alkollü içeceklerden uzak durun.

Öğün atlamadan ilerleyin.

Ağır tatlılar yerine sütlü tatlı, dondurma, meyve gibi seçenekler tercih edin.

Hamur işleri, yağlı yemeklerden uzak durun.

Kontrolsüz beslendiğinizde neler olabilir:

Özellikle kurban bayramında yeme ve içmenin artmasıyla ani sağlık problemleri gelişebilmektedir. 2023 kurban bayramı sıcak aylarda olduğu için bu riskler artabilir. Aşırı yemek yediğinizde nefes almada problem, hızlı soluma gibi belirtiler olabilir. Bunun yanı sıra mide yanmaları, ağrıları, krampları gözlenebilir. Genel olarak kırmızı etin fazla tüketilmesi kalp hastalıkları, yüksek kolesterol, hipertansiyon, diyabet risklerini arttırabilir. Tüm bunların yanına şeker ve şekerli yiyecekler de bolca yenirse tartıda sürpriz kilo almalar kaçınılmaz olabilir.

Bayram sonrasında neler yapılabilir:

Bayramda yeme ve içme kontrollü de olsa artabilmektedir. Böyle durumlarda bayram sonrası detoks gibi beklentiler oldukça artmaktadır. Bayram sonrası detoks aradığınız zaman ise açlık diyetleri ve şok menüler görebilirsiniz. Bunları uzman denetimi olmadan uygulamamalısınız. Yapmanız gereken en önemli şeylerden biri bayramdan sonra su tüketiminizi arttırmaktır. Et tüketimi fazla olduysa birkaç gün sebze ağırlıklı beslenmeye özen gösterin. Günlük yürüyüşler ekleyin. Taze sebze ve meyve tüketiminizi arttırın. Diyetteyseniz beslenme uzmanınızın önerilerini uygulayın.

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Bayram sonrası midenizi rahatlatacak serin bir içecek arıyorsanız aşağıdaki tarifimizi deneyebilirsiniz:

3 adet kereviz sapı

1 tutam maydanoz

1 adet yeşil elma

1 adet limon

1 fincan yeşil çay

Yapılışı:

Öncelikle yeşil çayı demleyin ve soğumaya bırakın. Kereviz sapı, yeşil elma ve maydanozu +1 bardak su ilavesiyle mutfak robotunda güzelce karıştırın. Ardından suyunu süzün. Limon suyu, sebze suyu ve yeşil çayı karıştırın. Gün içinde için. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa karışım çayları içmeden uzmana danışmalısınız.

Keyiflerin yerinde olduğu sağlıklı bir bayram dileriz.