Bayramın ilk günü Bursa'da en düşük hava sıcaklığı 18 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde az bulutlu havayla beraber en yüksek sıcaklık 32 derece olacak.

İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

İnegöl'de ise bayramın birinci gününde sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 11 derece seviyelerinde seyrederken açık güneşli bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 32 dereceye kadar tırmanıyor.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ