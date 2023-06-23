Osmangazi Belediyesi bünyesinde çalışan uzman veteriner hekimler kurban pazarlarında gebe hayvan ve yaş kontrolü yapıyor. Pazarda kurbana uygun olmayan hayvanlara izin verilmiyor.

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren veteriner hekimler, Osmangazi Belediyesi Veysel Karani Kurban Satış Tesisi’nde kurbanlık hayvanları gebe olup olmadığı ve büyükbaş hayvanların da 2 yaş dişi çıkıp çıkmadığını kontrol ediyor. Veteriner hekimler ultrason cihazıyla satışa çıkan dişi hayvanları gebe olup olmadıkları konusunda kontrol ediyor. Yapılan kontrollerde gebe çıkan hayvanların satışına izin verilmiyor. Ayrıca büyükbaş hayvanların ağızlarından 2 yaş dişlerinin çıkıp çıkmadığı kontrol ediliyor. 2 yaşını doldurmamış büyükbaş hayvanlara da satış izni verilmiyor. Vatandaşların güvenli şekilde kurbanlıklarını alması için çalışan Osmangazi Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların kaliteli hizmet alabilmesi için çalıştıklarını ifade eden Osmangazi Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekim Hakan Tan, "Kurban pazarımızda satışa sunulan kurbanlıklar, veteriner hekimler tarafından muayene edilip raporlu şekilde buraya geliyor. Vatandaşlarımız şüpheye düştükleri zaman hayvanlar, pazar alanımızdaki uzman veteriner hekimlerimiz tarafından ultrason eşliğinde gebe olup olmadıkları kontrol ediliyor. Bunun yanında büyük baş kurbanlıklara 2 yaş kontrolü yapıyoruz. Yaptığımız diş kontrolüyle büyükbaşların kurbanlığa uygun olup olmadığını tespit ediyoruz" dedi.